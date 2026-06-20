Asgari Ücret İnisiyatifi'nden Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asgari Ücret İnisiyatifi'nden Eylem

20.06.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam talep eden eylem gerçekleşti.

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Asgari Ücret İnisiyatifi Şişli'de gerçekleştirdiği eylemde asgari ücrete, emekli aylıklarına ve tüm ücretlere hemen ara zam yapılmasını istedi. Eylemde asgari ücret ile en düşük emekli aylığının en az 71 bin lira olması gerektiği belirtildi, "Madem ki milli gelir yükseldi, madem ki alım gücü yükseldi; o halde asgari ücrete ve tüm ücretlere zam yapılmalıdır! Öyle pinpon topu hesabıyla değil; sarayın arka bahçesinde hazırlanan TÜİK sepetine göre değil" denildi.

Bir süredir İstanbul'un değişik semtlerinde eylemler düzenleyen Asgari Ücret İnisiyatifi bu akşam Şişli'de bir AVM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. DEM Parti, Türkiye İşçi partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu, bazı sendika ve dernek temsilcilerinin destek verdiği eylemde "Kiralar: Uçuk, Borçlar: Çok, Patronlar: Tok, Asgari Ücretle Geçim Yok", "Asgari ücret ve emekli aylığı en az 71 bin lira olmalı", "Askıda yaşamak istemiyoruz", "Ücretlere, maaşlara, aylıklara yılda 4 kez zam" ve "Halkı aç iken tok olan vekil istemiyoruz" dövizleri taşındı.

"İKTİDARIN DERDİ BUTLANLAR, KAYYUMLARLA ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARI SÜRDÜRMEK"

Eylemde yapılan açıklamada, "Bu ülkede işçiler, emekçiler ve emekliler kiralarını ödeyemiyor, sofralarına ekmek koyamıyor, çarşıdan pazardan poşetleri boş dönüyor. Her nerede, kime temas etsek konu ekonomiye geldiğinde boğazı düğüm düğüm oluyor. Peki, 'Verin yetkiyi' diyenler nerede? Şunu çok iyi biliyoruz: Onların hiçbir zaman işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin geçim derdi diye bir dertleri olmadı. Bu iktidarın tek bir derdi var; o da uğruna her şeyi mübah gördükleri iktidarlarını butlanlarla, kayyumlarla ve antidemokratik uygulamalarla sürdürmek" denildi.

İktidar sözcülerinin "Ekonomimiz lig atladı. 17. sıradan 16. sıraya çıktık. Alım gücü bakımından 12. sıradan 11. sıraya yükseldik" şeklindeki açıklamalarının anımsatıldığı eylemde, "Hiçbir emekçi, hiçbir emekli lig atlamadı; tam tersine sürekli lig düşüyor. Alım gücü her geçen gün azalıyor" tespitine yer verildi.

"MADEM MİLLİ GELİR YÜKSELDİ, TÜM ÜCRETLERE ZAM YAPILMALI"

Açıklamada "Madem ki milli gelir yükseldi, madem ki alım gücü yükseldi; o halde asgari ücrete ve tüm ücretlere zam yapılmalıdır! Bakın, öyle pinpon topu hesabıyla değil; sarayın arka bahçesinde hazırlanan TÜİK sepetine göre değil" ifadesine yer verilip, zamlar yapılırken 'mevcut kişi başına düşen milli gelir'in, 'mevcut enflasyon koşulları'nın ve halkın ihtiyaçlarının baz alınması istendi.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret İnisiyatifi'nden Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü
Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı
Kılıçdardoğlu’ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık
Kars’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Akyaka ve Arpaçay beyaza büründü Kars'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Akyaka ve Arpaçay beyaza büründü
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Niğde’de apartmanın 10’ncu katından düşen genç hayatını kaybetti Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı
19:24
Montella için ülkesinden flaş iddia: ’’Felaket’’ denilerek duyuruldu
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 20:11:55. #7.13#
SON DAKİKA: Asgari Ücret İnisiyatifi'nden Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.