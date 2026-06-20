Asgari Ücret İnisiyatifi'nden Eylem

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Asgari Ücret İnisiyatifi Şişli'de gerçekleştirdiği eylemde asgari ücrete, emekli aylıklarına ve tüm ücretlere hemen ara zam yapılmasını istedi. Eylemde asgari ücret ile en düşük emekli aylığının en az 71 bin lira olması gerektiği belirtildi, "Madem ki milli gelir yükseldi, madem ki alım gücü yükseldi; o halde asgari ücrete ve tüm ücretlere zam yapılmalıdır! Öyle pinpon topu hesabıyla değil; sarayın arka bahçesinde hazırlanan TÜİK sepetine göre değil" denildi.

Bir süredir İstanbul'un değişik semtlerinde eylemler düzenleyen Asgari Ücret İnisiyatifi bu akşam Şişli'de bir AVM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. DEM Parti, Türkiye İşçi partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu, bazı sendika ve dernek temsilcilerinin destek verdiği eylemde "Kiralar: Uçuk, Borçlar: Çok, Patronlar: Tok, Asgari Ücretle Geçim Yok", "Asgari ücret ve emekli aylığı en az 71 bin lira olmalı", "Askıda yaşamak istemiyoruz", "Ücretlere, maaşlara, aylıklara yılda 4 kez zam" ve "Halkı aç iken tok olan vekil istemiyoruz" dövizleri taşındı.

"İKTİDARIN DERDİ BUTLANLAR, KAYYUMLARLA ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARI SÜRDÜRMEK"

Eylemde yapılan açıklamada, "Bu ülkede işçiler, emekçiler ve emekliler kiralarını ödeyemiyor, sofralarına ekmek koyamıyor, çarşıdan pazardan poşetleri boş dönüyor. Her nerede, kime temas etsek konu ekonomiye geldiğinde boğazı düğüm düğüm oluyor. Peki, 'Verin yetkiyi' diyenler nerede? Şunu çok iyi biliyoruz: Onların hiçbir zaman işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin geçim derdi diye bir dertleri olmadı. Bu iktidarın tek bir derdi var; o da uğruna her şeyi mübah gördükleri iktidarlarını butlanlarla, kayyumlarla ve antidemokratik uygulamalarla sürdürmek" denildi.

İktidar sözcülerinin "Ekonomimiz lig atladı. 17. sıradan 16. sıraya çıktık. Alım gücü bakımından 12. sıradan 11. sıraya yükseldik" şeklindeki açıklamalarının anımsatıldığı eylemde, "Hiçbir emekçi, hiçbir emekli lig atlamadı; tam tersine sürekli lig düşüyor. Alım gücü her geçen gün azalıyor" tespitine yer verildi.

"MADEM MİLLİ GELİR YÜKSELDİ, TÜM ÜCRETLERE ZAM YAPILMALI"

Açıklamada "Madem ki milli gelir yükseldi, madem ki alım gücü yükseldi; o halde asgari ücrete ve tüm ücretlere zam yapılmalıdır! Bakın, öyle pinpon topu hesabıyla değil; sarayın arka bahçesinde hazırlanan TÜİK sepetine göre değil" ifadesine yer verilip, zamlar yapılırken 'mevcut kişi başına düşen milli gelir'in, 'mevcut enflasyon koşulları'nın ve halkın ihtiyaçlarının baz alınması istendi.