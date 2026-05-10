Asgari Ücret ve Ara Zam Talebi Şirinevler'de Eylemle Gündeme Geldi

10.05.2026 20:17
Şirinevler'de vatandaşlar, asgari ücrete ara zam talebiyle eylem düzenledi ve durumlarını eleştirdi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

Asgari Ücret İnisiyatifi, asgari ücret ve emekli aylıkları dahil tüm ücretlere ara zam talebiyle Şirinevler'de eylem gerçekleştirdi. Eylemin ardından ANKA vatandaşlara mikrofon uzattı.

Halkın ekmeğinin çok fazla küçüldüğünü söyleyerek ara zam ihtiyacını dile getiren bir vatandaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ara zam konusunun iktidarın gündeminde yer almadığı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Yetkililerin gündemimizde yok demesi çok normal, yukarıdan bakınca aşağısı çok görünmüyor" ifadelerini kullandı. Güler'in sözlerine, "Resmen dalga geçiyorlar" şeklinde tepki gösteren bir emekli ise "Kendileri saltanat yaşıyorlar, emekliden asgari (ücretliden) tasarruf bekliyorlar" şeklinde konuştu.

Emekçi ve emeklilerin yanı sıra okurken çalışmak zorunda olduklarını belirten öğrenciler de eyleme katıldı. ANKA'ya konuşan bir öğrenci, "Yarı zamanlı günlük işlerde çalışıyorum. Aldığımız ücretler asgari ücret üzerinden belirleniyor. O yüzden bizi de etkileyen bir şey. Asgari ve tüm maaşlara. TÜİK'in yayınladığı sahte fiyatlarla değil gerçek enflasyon oranında ara zam yapılmasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar şöyle konuştu:

"KENDİLERİ SALTANAT YAŞIYORLAR, EMEKLİDEN, ASGARİ ÜCRETLİDEN TASARRUF BEKLİYORLAR"

"Emeklinin ölmesini bekliyorlar. Kendileri saltanat yaşıyorlar, emekliden asgari (ücretliden) tasarruf bekliyorlar. Resmen dalga geçiyorlar emekliyle. Bunlardan hiçbir şey beklemiyorum, bunların gitmesini istiyoruz bir an önce. O kadar doluyuz ki... Bir doğalgaz 4 bin 500 lira geliyor.Diyorlar ki devletin katkısı, bilmem nesi. Halbuki 4 bin gelmez. Milletle dalga geçiyorlar. Bunlar kaldığı müddetçe Türkiye zarardadır. Enflasyonun sebebi bizi yönetendir. Bu ülke 7 ülkeye yeter. Ama maalesef her şey dışarıdan, saman bile dışarıdan. Her şey dışarıdan olursa, üretim olmazsa tabi batmaya mahkumuz. Erbakan hoca çok güzel şeyler söyledi.'Bunlar bir bakkal yönetemezler, kaldı ki ülke yönetecekler, hadi oradan' dedi"

"MİLLİ BÜYÜMEDEN PAY İSTİYORUZ, EMEKÇİLER MİLLİ BÜYÜMENİN ÜRETİCİSİ OLARAK BÜYÜMEDEN PAY DA HAKLARI"

"Ben öğrenciyim. Yarı zamanlı günlük işlerde çalışıyorum. Aldığımız ücretler asgari ücret üzerinden belirleniyor. O yüzden bizi de etkileyen bir şey. Asgari ücret almayan bir çok insanı da ilgilendiren bir şey aslında asgari ücret. En öncelikli talebimiz asgari ve tüm maaşlara ara zam yapılması. TÜİK'in yayınladığı sahte fiyatlarla değil, gerçek enflasyon oranında yapılmasını istiyoruz. ve milli büyümeden pay istiyoruz; emekçiler bu milli büyümenin üreticisi olarak, büyümeden pay da hakları"

"YETKİLİLERİN 'GÜNDEMİMİZDE YOK' DEMESİ NORMAL, YUKARIDAN BAKINCA AŞAĞISI ÇOK GÖRÜNMÜYOR"

"TÜİK verilerinin tamamen gerçek dışı olduğunu, halkın ekmeğinin çok fazla küçüldüğünü, kiraların çok fazla arttığını, yoksulluk ve açlık sınırının altında maaşlar aldığımızı dile getirdik. O yüzden bir kez daha 'asgari ücrete yeniden zam' diyoruz. Yetkililerin gündemimizde yok demesi çok normal, akşam oturduklarında ekmek bulamadığı durumları olmuyor onların. Yukarıdan bakınca aşağısı çok görünmüyor.Biz halkın içinden olarak böyle durumları yaşıyoruz milyonlarca insan olarak.Bizim gündemimizde böyle bir şey var."

EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLİYORUM; İŞ İÇİN HER YERE BAŞVURDUM, 'SENİN YAŞIN GEÇMİŞ ALMIYORUZ' DİYORLAR

"(Emeklilik için) primi doldurdum yaşı bekliyorum.İşten çıkarıldım; 6 aydır 10 bin 300 lira işsizlik maaşıyla geçiniyorum.6 aydır her yere başvuruyorum, bana 'Senin yaşın geçmiş almıyoruz' diyorlar. Allahtan bir yer beni aldı; 2-3 gündür işe başladım."

"Millet korkmasın, gelsin mücadele etsin. Bu vatanı Tayyip kurtarmadı, halk kurtardı."

Kaynak: ANKA

