Asgari Ücretin Yüzde 47'si Nisan'dan Önce Eridi, İnisiyatif Meclis'e Taleplerini İletti

ANKARA - Asgari Ücrete Zam İnisiyatifi, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin yüzde 47'sinin Nisan ayına gelmeden eridiğini belirterek, taleplerini Meclis’e iletti. İnisiyatif, asgari ücrete yeniden zam yapılması talebiyle Meclis Dikmen Kapısı önünde yapmayı planladığı açıklama polislerce engellenince, açıklamayı Olgunlar Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde yaptı.

Açıklamada konuşan inisiyatif üyesi Nurseli Eliaçık, asgari ücret zammının TÜİK'in belirlediği enflasyonun gerisinde kaldığına dikkat çekti. Eliaçık, '2026 yılı ilk üç aylık resmi enflasyonun yüzde 10,04 olarak açıklanmasıyla birlikte, asgari ücrete yılbaşında yapılan 5 bin 971 liralık artışın 2 bin 819 lirası, yani yüzde 47’si daha Nisan ayı gelmeden eridi gitti' dedi. Ayrıca, 30 bin lirayı geçen açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Eliaçık, Türkiye'nin Güney Sudan ve İran’ın ardından yıllık gıda enflasyonunda dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, milyonlarca insanın sağlıklı beslenmekten vazgeçtiğini söyledi. İnisiyatif, asgari ücretin işçi ve ailesinin yaşam maliyeti temelinde belirlenmesi, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılması, yılda dört kez güncellenmesi ve İş Kanunu'na açık hüküm eklenmesi gibi taleplerini sıraladı. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun demokratikleştirilmesi, ILO sözleşmesinin onaylanması ve toplu sözleşme kapsamının genişletilmesi gibi önerilerde bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlknur Birol, inisiyatifin taleplerinin arkasında olacaklarını ve mücadele edeceklerini aktardı. Açıklamanın ardından inisiyatifin belirlediği heyet, topladıkları dilekçeleri ve taleplerini iletmek üzere Meclis'e geçti.