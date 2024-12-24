Asgari Ücretle Geçinmek Zorlaştı - Son Dakika
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Asgari Ücretle Geçinmek Zorlaştı

Asgari Ücretle Geçinmek Zorlaştı

İstanbul'da yaşam maliyeti 4 yıl içinde 3'ten 4,5 asgari ücrete yükseldi, asgari ücretlinin durumu kötüleşti.

24.12.2024 20:10
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(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, 'Acı tablo: 4 yılın hikayesi' başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2020 yılı Kasım ayında İstanbul'da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor" dedi.

Gözler bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, asgari ücretlinin 4 yıl önceden de kötü yaşadığını belirtti. Gökce, 'Acı tablo: 4 yılın hikayesi' başlığı ile yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2020 yılı Kasım ayında İstanbul'da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor. Yaşam maliyeti ile alınan ücretler arasındaki fark açıldı. Asgari ücretlinin maaşının neredeyse yarısı eridi! Yani asgari ücretli 4 yıl çalıştı, çabaladı, emek verdi, ter akıttı ama 4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi şimdi alamıyor, bugün 4 yıl öncesinden de kötü bir şekilde yaşıyor."

Kaynak: ANKA

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