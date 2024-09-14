Asif Durrani Görevden Alındı - Son Dakika
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Asif Durrani Görevden Alındı

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asif Durrani görevinden kişisel nedenlerle ayrıldığını açıkladı.

14.09.2024 18:48
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Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asif Durrani'nin görevinden alındığı bildirildi.

Pakistan basınına göre, Pakistan askeri yetkilileriyle fikir ayrılıkları yaşayan Durrani'nin görüşleri sıkça görmezden gelindi.

AA muhabirine konuşan Asif Durrani ise iddiaların aksine askeri yetkililerle görüş ayrılıkları içerisinde olmadığını, görevinden kişisel nedenlerle istifa ettiğini kaydetti.

Pakistan medyasındaki iddiaları "abartılı ve hayal ürünü" bulduğunu aktaran Durrani, "24 ay görev yaptım ancak kişisel nedenlerle ayrılmak zorunda kaldım." dedi.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilciliği pozisyonu, ABD-Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasının ardından 2020'de kuruldu.

Asif Durrani, Mayıs 2023'te Pakistan ve Afganistan arasındaki güvenlik sorunlarını çözme hedefiyle Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

Durrani'den önce bu görevi yürüten Muhammed Sadık Han ise Mart 2023'te istifa etmişti.

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

Pakistan hükümeti güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren Pakistan Taliban'ının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini ileri sürüyor ancak bu iddialar Afganistan yönetimi tarafından reddediliyor.

Afganistan yönetimi, ülke topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermediklerini belirterek, Pakistan'ın Afgan yönetimini kendi güvenlik sorunlarına karıştırmamasını istiyor.

Kaynak: AA

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