Aşık İhsan Ozanoğlu, ölümünün 43. yılında anıldı

"Çanakkale Türküsü"nün de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri TRT repertuvarına kazandıran aşık İhsan Ozanoğlu, ölümünün 43. yılında Kastamonu'da düzenlenen törenle anıldı.
Ozanoğlu'nun kent merkezine bağlı Duruçay köyündeki mezarı başında düzenlenen anma törenine ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
İhsan Ozanoğlu'nun oğlu Günay Ozanoğlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anma törenine katılanlara teşekkür etti.
Babasının ömrünü yazmaya ve okumaya adadığını anlatan Ozanoğlu, "Allah mekanını cennet eylesin. Anmaya gelenlere teşekkür ediyoruz. Çeşitli zamanlarda İhsan Ozanoğlu anılıyor. Çeşitli panel, etkinlik, programlarda da anma etkinliği düzenleniyor. Bu bizleri memnun ediyor, gurur veriyor." dedi.
Babasının kendisini öğretmen, gazeteci ve saz şairi olarak tanımladığını belirten Ozanoğlu, "Çanakkale Türküsü ve diğer eserleri, 115 civarında türküyü TRT repertuvarına teslim etmiştir. Kendisini ilme vermişti, son günlerine kadar yazarak hayatını devam ettirdi. Okumaya, yazmaya, öğretmeye, ilme önem veren bir insandı. Çok farklı ve çok yönlü bir kişilikti. 13 Şubat 1981 yılında aramızdan ayrıldı." diye konuştu.
Anma programının sonunda Kastamonu Belediyesi ekiplerince davetlilere çorba ikram edildi.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti. Ayrıca, gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacağını ve bu haberi kendilerinin paylaşacağını söyledi.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Son Dakika › Güncel › Aşık İhsan Ozanoğlu, ölümünün 43. yılında anıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?