Aşık Mahzuni Şerif Tüneli 110 Gün Süren Tadilatın Ardından Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Aşık Mahzuni Şerif Tüneli 110 Gün Süren Tadilatın Ardından Trafiğe Açıldı

Aşık Mahzuni Şerif Tüneli 110 Gün Süren Tadilatın Ardından Trafiğe Açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrasında hasar gören Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, yaklaşık 110 gün süren tadilat çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla birlikte, trafik akışı yeniden Edebiyat Yolu'na yönlendirildi.

16.12.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinin ardından ağustos ayında tavandaki beton bloklarının düşmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 110 günlük tadilat çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş- Göksun kara yolu üzerinde, Edebiyat Yolu olarak adlandırılan bölümün başlangıcındaki ilk tünel olan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Yapılan incelemeler sonunda uzmanlar, hasarın trafiğe bir engelinin olmadığına karar verdi. Ancak daha sonra yaşanan artçılar ve çevre illerde meydana gelen depremler, 6 Şubat'taki hasarın büyümesine neden oldu ve 28 Ağustos'ta tünelin tavan bloklarında çökmeler meydana geldi. Bunun üzerine tünel trafiğe kapatıldı, trafik akışı da Püren Geçidi'ne yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen uzman ekip, yaptığı inceleme sonunda, tüneldeki hasarı ve onarımı için yapılması gerekenleri tespit ettikten sonra çalışmalara başlandı.

Ekiplerin 110 gün süren tadilat çalışmalarının ardından Aşık Mahzuni Şerif Tüneli dün itibarıyla trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla birlikte trafik akışı da yeniden Edebiyat Yolu'na yönlendirildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aşık Mahzuni Şerif Tüneli 110 Gün Süren Tadilatın Ardından Trafiğe Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşık Mahzuni Şerif Tüneli 110 Gün Süren Tadilatın Ardından Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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