Aşık Veysel 53. Yıl Dönümünde Anıldı

21.03.2026 22:27
Kabine üyeleri, halk ozanı Aşık Veysel'i vefatının 53'üncü yılında sosyal medyada andı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefat yıl dönümünde andı.

Kabine üyeleri, Aşık Veysel'in vefatının 53'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Aşık Veysel'in, "Kürt'ü Türk'ü ne Çerkez'i, hep ademoğlu herkesi... Bir bağın gülü, nergisi, beraberce gülelim hey." dizelerine yer verdi.

Adaletin ve kardeşliğin temelinin, insanı insan olduğu için eşit görmek olduğunu belirten Gürlek, "Orta Anadolu'nun, bozkırın gönül teli, insanlığı ve sanatıyla coğrafyamızın birleştirici sesi olan merhum üstat Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarif köklerimizden aldığımız ilhamla, değerlerini bilen ve yarınları aydınlatacak nesiller yetiştiriyoruz. Büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle anıyoruz." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında, "Büyük ustamız Aşık Veysel'i vefatının 53'üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Anadolu insanının irfanını ve medeniyetimizin özünü işleyen eserleri, kültür mirasımız adına büyük önem taşıyor. Sazıyla, sözüyle gençlerimize ilham olmaya ve bu topraklarda hatırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Benim sadık yarim kara topraktır. Anadolu'nun gönül dili, milletimizin ortak vicdanı Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Sazıyla, sözüyle, birliğimizi, kardeşliğimizi ve insan sevgisini nesilden nesile aktaran büyük ustanın mirası, bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Aşık Veysel'in hikmeti ve irfanı, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da paylaşımında, Aşık Veysel'in "Açar, solar türlü çiçek. Kimler gülmüş, kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek. Dostlar beni hatırlasın." dizelerine yer vererek, "Aşıklık geleneğimizin temsilcisi, büyük halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dostlar beni hatırlasın' demişti büyük usta. Gönül gözüyle gördüğü hakikati bizlere miras bırakan halk ozanımız Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Onun dizeleri, Anadolu'nun bitmeyen sesi olmaya devam edecek. Ruhu şad olsun." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti Adana'da para isteme tartışması kanlı bitti
Hülya Avşar’ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi

21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
