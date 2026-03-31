Âşık Veysel, Ataşehir'de Anılacak

31.03.2026 10:10  Güncelleme: 10:54
Ataşehir Belediyesi, Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel’i anmak amacıyla 3 Nisan Cuma günü özel bir konser düzenleyecek.

Büyük ozanın müzik mirasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Aşık Veysel'in eserleri ve 'Akıl Defteri'nden seçilen sözleri dinleyiciyle buluşacak. Gecede müzik folkloru araştırmacısı, yazar ve eğitimci Dr. Süleyman Şenel, Aşık Veysel'i farklı yönleriyle ele alacak. Sanatçı Umut Karadağ ise Aşık Veysel'in türkülerini seslendirecek. Ayrıca konuk sanatçı Burak Aykaç; dudukta Gürkan Akyol, gitarda Okan Rol, bağlamada Rıza Tokmak ve perküsyonda Kerem Can Aslan ile birlikte sahnede yer alarak programa müzikal katkı sunacak.

Konser, 3 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğin biletleri belediyenin 'kultursanat.atasehir.bel.tr' internet adresi üzerinden temin edilebilecek.

1894 yılında doğan ve 21 Mart 1973'te hayatını kaybeden Aşık Veysel, Türk halk müziğinin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Sanatçı, eserlerinde Anadolu'nun kültürel birikimini ve halkın duygularını kendine özgü üslubuyla yansıttı.

Kaynak: ANKA

