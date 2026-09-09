Aşırı sağcı Kudüs belediye başkan yardımcısı, İngiltere'ye tepki için cadde adının - Son Dakika
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Aşırı sağcı Kudüs belediye başkan yardımcısı, İngiltere'ye tepki için cadde adının

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İsrailli aşırı sağcı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh King, İngiltere'nin Batı Şeria'daki yerleşimlere yönelik kısıtlamalarının ardından Kral George Caddesi'nin adının 'Tabur Ha'Aretz' olarak değiştirilmesini önerdi.

İsrailli aşırı sağcı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh King, İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının ardından, Kudüs'teki Kral George Caddesi'nin adının değiştirilmesini önerdi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, King, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlere yönelik getirdiği kısıtlamaların ardından "Kudüs'ün merkezindeki bir caddenin İngiliz kralının adını taşımasına artık gerek kalmadığını" savundu.

King, İsrail'in Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion'a yaptığı başvuruyla Kudüs'teki Kral George Caddesi'nin adının Tevrat'tan bir isim olan "Tabur Ha'Aretz (Yeryüzünün Göbeği)" şeklinde değiştirilmesini teklif etti.

Caddenin isminin değişmesi için Kudüs'teki İsrail belediyesi prosedürlerinden geçerek onaylanması gerekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki ürünlere yönelik kısıtlama kararı alan ülkeler arasında yer alan Kanada, aşırı sağcı King'in ülkeye giriş vizesini işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin gasbedilmesindeki rolü ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) karşıtı kampanyaları nedeniyle iptal etmişti.

Kral V. George'un, Yahudilerin Filistin'de bir yurt kurmasını destekleyen ünlü Balfour Deklarasyonu'nun (1917) yayınlandığı tarihte tahtta bulunan İngiltere kralı olması ve Batı Kudüs'ün merkezindeki caddeye İsrail'in kuruluşundan önce verilen bu ismin değiştirilmesi teklifi sembolik önem taşıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İngiltere, Politika, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı sağcı Kudüs belediye başkan yardımcısı, İngiltere'ye tepki için cadde adının - Son Dakika

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