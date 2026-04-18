Aşırı Sağcılar Milano'da Göç Karşıtı Miting Düzenledi

18.04.2026 19:57
Avrupa'nın Vatanseverleri grubu, Milano'da göç karşıtı mitingde bir araya geldi. Protestolar çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots of Europe) grubuna mensup aşırı sağcı liderler, İtalya'nın Milano kentindeki göç karşıtı mitingde bir araya geldi.

İtalya'da iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin ev sahipliğinde Milano'nun merkezindeki Duomo Meydanı'nda miting yapıldı. Bazı çiftçiler miting alanına traktörleriyle geldi.

Mitinge aşırı sağcı partilerden Yunanistan'daki "Mantığın Sesi" partisinin lideri Afroditi Latinopoulou, Hollanda'dan "Özgürlük"ün (PVV) lideri Geert Wilders, Fransa'dan Ulusal Birlik'in (RN) lideri Jordan Bardella katıldı.

Aşırı sağcı partilerden, İspanya'da Vox Partisi'nin lideri Santiago Abascal ile Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) lideri ve Çekya Başbakanı Andrej Babis de mitinge bir video mesaj gönderdi.

Aşırı sağcı liderler, mitingde yaptıkları konuşmalarda, göç ve İslam karşıtı mesajlar verirken, Avrupa Birliği (AB) yönetimini de eleştirdi.

Ev sahibi Salvini, "geriye göç"ün sokaktaki herkesi evine göndermek anlamına gelmediğini öne sürerek, göçmenlere puan bazlı oturma izni uygulamasının getirilmesi, dolayısıyla hata yapanın evine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Salvini, ayrıca enerji kriziyle mücadele için AB'nin karantina önerdiğini, buna "hayır" dediklerini belirterek, Avrupa'nın atması gereken adımları şöyle sıraladı:

"İstikrar Paktı kurallarını askıya almalı ve İtalyanların parasının zor durumdaki İtalyanlara yardım etmek için kullanılmasına izin vermeliyiz. Aynı zamanda ABD'nin yeni yaptığı gibi Rus doğal gazına uygulanan yaptırımları da kaldırmalıyız."

Bardella, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde zaferlerinin yakın olduğunu söyledi. Abascal da mesajında, sınırlarını göçe karşı korumaları gerektiğini ifade etti.

Miting öncesi düzenlenen yürüyüşte de aşırı sağcılar sık sık Müslüman ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen karşıtı sloganlar attı.

Aşırı sağcıların mitingine yönelik protestoda olaylar çıktı

Aşırı sağcıların mitingi Duomo Meydanı'nda devam ederken, kendilerini "faşizm karşıtı" olarak tanımlayan bazı sol gruplar da Duomo'ya doğru yürümek istedi.

Aşırı sağcıların Milano'da toplanmasını protesto eden grubu, güvenlik güçleri Borgogna Caddesi üzerinde engelledi.

Polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalışırken, göstericiler pankartları kalkan yaptı. Eylemcilerden bazıları, kalkanların arkasından güvenlik güçlerine havai fişek, sis bombası ve şişe attı.

Kaynak: AA

Milano, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
