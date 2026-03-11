Aşırı Sıcaklar, Dünya Nüfusunun Üçte Birini Etkiliyor - Son Dakika
Aşırı Sıcaklar, Dünya Nüfusunun Üçte Birini Etkiliyor

11.03.2026 11:24
Yeni rapor, dünya nüfusunun 65 yaş ve üzeri bireylerinin aşırı sıcaklardan etkilendiğini gösteriyor.

Yeni yayımlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, aşırı sıcakların günlük fiziksel aktiviteleri ciddi şekilde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor.

Environmental Research Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 1950-2024 yıllarına ait sıcaklık ve nem verileri incelendi. Analizler, özellikle yılın belirli aylarında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşırı sıcaklardan dolayı rutin işlerini yerine getirmekte zorlandığını ortaya koydu.

Raporda, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika'nın bazı kesimlerinin, söz konusu yaş grubundaki kişiler için "yaşanmaz koşullar" oluşturduğu belirtildi.

Aşırı sıcakların 65 yaş ve üzerindeki bireyler için güvenli açık hava faaliyetlerini yılda ortalama 900 saat ciddi şekilde kısıtladığı aktarılan raporda, bu sürenin 1950'de yaklaşık 600 saat olduğu kaydedildi.

Raporda, küresel ısınmayı tetikleyen petrol, doğal gaz ve kömür gibi başlıca kaynakların azaltılması için acil önlemler alınması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

11:40
