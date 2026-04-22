Aşırı Sıcaklar Tarımı Tehdit Ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aşırı sıcak hava olaylarının, 1 milyardan fazla kişinin geçim kaynaklarını, sağlığını ve iş verimliliğini tehdit ettiğini bildirdi.

WMO ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), "Aşırı Sıcaklık ve Tarım" başlıklı ortak bir rapor yayımladı.

Aşırı sıcakların, bir milyardan fazla insanın geçim kaynaklarını, sağlığını ve iş verimliliğini tehdit ettiği belirtilen raporda, tarım işçileri ile tarım ve gıda sistemlerinin sıcaklardan en çok etkilenenler arasında yer aldığına değinildi.

Aşırı sıcaklarla ilgili hava olaylarının sıklığının yoğunluğu ve süresinin son 50 yıldır keskin bir şekilde arttığına işaret edilen raporda, "(Aşırı sıcaklar nedeniyle) Tarım-gıda sistemleri ve ekosistemleri için risklerin gelecekte daha da artması bekleniyor." denildi.

Raporda, aşırı sıcakların etkisinin ne zaman ve nerede meydana geldiklerine göre değiştiğine işaret edildi.

Geçen yıl küresel okyanusun yüzde 90'ından fazlasının en az bir kere ısı dalgası yaşadığı hatırlatılan raporda, sıcaklık 30 derecenin üstünde olduğunda önemli tarım ürünlerinde verimin düşmeye başladığı kaydedildi.

Raporda, aşırı sıcaklığın tarım işçilerini de olumsuz etkilediği hatırlatılarak, "Güney Asya'nın büyük bir bölümü, tropikal Sahra Altı Afrika, Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısı 250'ye kadar çıkabilir." ifadesi kullanıldı.

Aşırı sıcaklık tehlikesinin sadece doğrudan etkilerinin olmadığı kaydedilen raporda, bunun aynı zamanda su kıtlığı, ani kuraklıklar ve orman yangınları gibi olaylarda da öne çıktığı belirtildi.

Raporda, yeni iklim gerçekliğine uyarlanmış seçici yetiştirme ve ürün seçimi gibi önlemlerin uygulanması, ekim zaman aralıklarının ayarlanması ve tarımsal faaliyetleri aşırı sıcaklığın etkilerinden koruyabilecek yönetim uygulamalarının değiştirilmesi gibi yenilikçiliğin gerekli olduğu çağrısı yapıldı.

Erken uyarı sistemlerinin çiftçilerin aşırı sıcağa karşı mücadelelerinde önemli bir araç olduğuna değinilen raporda, tarımın geleceğini korumak ve küresel gıda güvenliğini sağlamadaki risk paylaşımı için uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulduğuna değinildi.

Raporda görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, "Bu çalışma, aşırı sıcaklığın, ekinler, hayvancılık, balıkçılık ve ormanlar ile bunlara bağlı topluluklar ve ekonomiler üzerinde artan bir baskı oluşturan önemli bir risk çarpanı olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise aşırı sıcaklığın, tarım-gıda sistemlerinin faaliyet gösterdiği koşulları giderek daha fazla belirlediğini belirtti.

Saulo, "Erken uyarılar ve mevsimsel tahminler gibi iklim hizmetleri, yeni gerçekliğe uyum sağlamamıza yardımcı olmak için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.