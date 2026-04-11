Aşırı Yağışlar Buğdayı Tehdit Ediyor

11.04.2026 14:10
Kızıltepe-Derik'te aşırı yağışlar tarım arazilerinde göletler oluşturdu, buğday kuruma riski taşıyor.

KIZILTEPE Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, "Kızıltepe-Deril ilçeleri arasındaki tarım arazilerinde aşırı yağıştan dolayı göletler meydana gelmiştir, bu da buğdayın kurumasına neden olmuştur. Buğday ekili arazilerimiz, umarım bundan sonrası yağışlardan zarar görmez" dedi

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Kızıltepe ve Derik ilçeleri arasındaki bazı buğday ekili tarım arazileri su altında kaldı. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, aşırı yağışların ekili alanlarda göletler oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip bereketli Mardin Ovası'na buğday ekildi. Yıllardır özlediğimiz ve beklediğimiz kar yağışı ve yağmur bu yıl yağdı. Yağışlar çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Yağışlar sadece ekinler için değil yeraltı su kaynaklarımız ve barajlarımız için de çok iyi oldu. Ancak bazı noktalarda özellikle Kızıltepe-Deril ilçeleri arasındaki tarım arazilerinde aşırı yağıştan dolayı göletler meydana gelmiştir, bu da buğdayın kurumasına neden olmuştur. Buğday ekili arazilerimiz, umarım bundan sonrası yağışlardan zarar görmez" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
