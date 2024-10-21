Asırlık Okullar Vakfı Kuruluyor - Son Dakika
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Asırlık Okullar Vakfı Kuruluyor

Köklü okulların mezunları, Asırlık Okullar Vakfı'nın kuruluş toplantısını Kabataş'ta yaptı.

21.10.2024 16:16
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Aralarında Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin de bulunduğu okulların mezunları, Asırlık Okullar Vakfı'nın kuruluş istişare toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen istişare toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitim yöneticileri ve mezunlar katıldı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Bakan Kacır, Türkiye'nin bugünlere gelmesinde bir vakıf çatısı altında toplanan köklü eğitim kurumlarının ve mezunlarının önemli etkisi bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğunu dile getiren Kacır, "Asırlık 7 okulu aynı çatı altında toplayan vakfın kurulacak olmasından dolayı çok mutluyum. Türkiye zengin ilim ve irfan mirasına sahip. Fetihler yapan, devletler kuran ecdadımızın 'kalem kılıçtan keskindir' sözü, bu kadim topraklarda eğitim öğretime verilen ehemmiyeti işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin teknolojik gelişimine dair vizyonunu ve bu yöndeki atılımları anlatan Kacır, TÜBİTAK özellikle BİDEB, BİGG ve BİTO gibi programlar üzerinden verilen desteklerle genç girişimcilerin ve araştırmacıların teknolojik inovasyon ve girişim kurma kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

"Hem akademik hem kişisel gelişime katkı sağlayacak"

İstanbul Valisi Gül de köklü kurumların, Türkiye'nin yetiştirdiği birçok devlet adamı, sanatçı, iş insanı ve akademisyen ile Türkiye'nin bilgi toplumu olma hedefinde öncü rol oynadığına dikkati çekti.

Kurulması planlanan Asırlık Okullar Vakfı'nın, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her alanda gençleri desteklemek için önemli bir görev üstleneceğine işaret eden Gül, "Vakfın sunacağı barınma, eğitim bursları ve mentorluk hizmetleri, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okulların birikimlerini birleştirmesinin gelecekteki eğitim stratejilerine yön vereceğini kaydetti.

Etkinlikte 7 okulun mezunları adına konuşan Hanefi Alper Alkaç da kurulacak vakfın, iletişimin güçlendirilmesi, mezunlar ve mezun olacak gençler arasında bağın kuvvetlendirilmesi için önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Davut Gül, Teknoloji, Politika, istanbul, Kabataş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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