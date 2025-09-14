Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası Tamamlandı

Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası Tamamlandı
14.09.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada Muharrem Alper Aslan başpehlivan oldu. 505 sporcu mücadele etti.

Gaziantep'te düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şahinbey Belediyesince, Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 505 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kıyasıya mücadelelerin sonucunda Muharrem Alper Aslan, rakibi Erol Öztürk'ü finalde mağlup ederek başpehlivan unvanını elde etti.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başpehlivan Muharrem Alper Aslan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimi daha iyi hissettiğim için bir üst kategoriye çıkıp 30 kişinin arasında birinci oldum. Geçen yıl Aba Güreşinde dünya 3'üncüsü oldum. Geleneksel güreşlerimizi yaşatmak bizler için çok büyük bir gurur. Bizlere böyle bir organizasyonu sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e çok teşekkür ederim."

Aşırtmalı Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Erol Öztürk ise bir dahaki sefere daha çok çalışarak birinci olmak istediğini ifade ederek, "Böyle bir atmosferde güreşmek çok güzeldi. Ata sporlarımızı yaşatmaya devam etmek için daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Alper Aslan, gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

18:03
İki hoca da tüm kozlarını oynadı Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 18:43:13. #7.12#
SON DAKİKA: Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.