Askeri Eğitimde Yeniden Yapılandırma İhtiyacı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri eğitim sisteminde yaşanan yapısal bozulmalara dikkati çekerek "Siyasetin oyuncağı haline getirilen askeri okullar, ait olduğu yere, yani Kuvvet Komutanlıklarının emrine geri verilmelidir. Askeri eğitim sistemindeki bu olumsuzlukların giderilmesi için, geçen dokuz yıllık süreçte elde edilen deneyimler ışığında acilen kapsamlı bir düzenleme yapılmalıdır. Kuvvet Komutanlıkları ile askeri okullar arasındaki hiyerarşik bağ yeniden kurulmalı, kapatılan askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları yeniden açılmalı, mevcut eğitim kurumları ise çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir. Askeri eğitimin daha fazla zarar görmemesi için yetkilileri bir an önce gerekli adımları atması gerekiyor" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri eğitim sisteminde yaşanan yapısal bozulmalara dikkati çekti. Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada mevcut sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kurumsal yapısını zayıflattığını, askeri disiplin ve kurum kültürünü tahrip ettiğini belirterek, bu yanlışlardan derhal dönülmesi gerektiğini söyledi.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasıyla Harp Okullarına öğrenci yetiştiren askeri liseler kapatılmış, Harp Okulları, Harp Akademileri ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ'ye bağlanmış, MSÜ de Milli Savunma Bakanlığına bağlanarak Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile hiyerarşik bağı kesilmiştir. Bu durum, askeri eğitimin kurumsal yapısını ciddi şekilde zayıflatmıştır. Ayrıca, Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci yetiştiren Astsubay Hazırlama Okulları da daha önce kapatılmış ve kuvvet komutanlıklarının eğitim planlaması üzerindeki yetkileri büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

Harp Okulları'nda oluşturulan çift başlı yönetim yapısı, askeri disipline ve komuta birliğine zarar vermektedir. Eğitim ve öğretimin yönetim sorumluluğunun sivil yönetime verilmesiyle, askeri eğitim sisteminde köklü bir kopuş yaşanmaktadır. Diğer bir önemli husus ise; Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okullarına yönelik müfredat belirleme ve denetleme yetkisinin kaldırılması, eğitim sisteminin operasyonel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesini ciddi anlamda engellemektir. Bu durum, askeri personelin kendi kuvvetlerinin kurum kültürüne yabancılaşmasına yol açmaktadır.

"Kuvvet Komutanlıkları ile askeri okullar arasındaki hiyerarşik bağ yeniden kurulmalı"

Eğitim-uygulama-geri besleme mekanizmasının kesintiye uğraması, TSK'nın harekat konseptini, eğitim sistemine doğru şekilde yansıtmasını da imkansız hale getirmektedir. Şüphesiz askeri eğitim sadece teknik bilgi ve uygulamalardan ibaret değildir; aynı zamanda askerliğin temelini oluşturan disiplin, örf, adet ve gelenekleri de kapsamaktadır. Ancak mevcut sistemde bu unsurlar ciddi şekilde aşınmaya devam etmektedir.

Son dönemde genç teğmenlerin ihraç edilmesiyle sonuçlanan süreç, askeri eğitim sistemindeki yönetim sorunlarının açık bir göstergesidir. Normalde TSK içinde çözülebilecek bir olay, askeri kültür ve komuta tecrübesi olmayan sivil yöneticiler tarafından krize dönüştürülmüştür. MSÜ rektörünün, geçmişte askeri okullarda yaşanan hukuksuzluklarla ilgili dönemin askeri makamlarını suçlaması, meselenin özünü fazlasıyla çarpıtmaktır. O dönemde FETÖ kumpaslarıyla Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken sessiz kalanlar, bugün askeri makamları suçlama hakkına elbette sahip değildir. Askeri eğitim kurumlarının siyasallaşması, hem askeri disipline hem de TSK'nın bağımsızlığına zarar vermektedir. Siyasetin oyuncağı haline getirilen askeri okullar, ait olduğu yere, yani Kuvvet Komutanlıklarının emrine geri verilmelidir. Askeri eğitim sistemindeki bu olumsuzlukların giderilmesi için, geçen dokuz yıllık süreçte elde edilen deneyimler ışığında acilen kapsamlı bir düzenleme yapılmalıdır. Kuvvet Komutanlıkları ile askeri okullar arasındaki hiyerarşik bağ yeniden kurulmalı, kapatılan askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları yeniden açılmalı, mevcut eğitim kurumları ise çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir. Askeri eğitimin daha fazla zarar görmemesi için yetkilileri bir an önce gerekli adımları atması gerekiyor."