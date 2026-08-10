Askeri Fabrikada Yangın

Bulgaristan'ın Tryavna ilçesine bağlı Belitsa köyü yakınlarındaki bir askeri fabrikanın mühimmat deposunda yangın çıktı.

Tryavna Belediye Başkanı Dencho Minev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olduğuna ilişkin bilgi bulunmadığını belirtti.

Minev, bölgenin güvenlik çemberine alındığını ve olay yerine itfaiye ile polis ekiplerinin sevk edildiğini aktararak, fabrikadaki tüm çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer, bölgede yoğun duman nedeniyle hava kirliliği ve gazdan etkilenme riski bulunduğunu belirterek vatandaşlara pencerelerini kapatmaları, koruyucu maske kullanmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Yangın nedeniyle Gabrovo Valiliği tarafından "BG-ALERT" acil uyarı sistemi devreye sokularak vatandaşlara olay bölgesinden uzak durmaları ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev de gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın yakınındaki yerleşim yerlerinin tedbiren tahliye edildiğini söyledi.

Mühimmat ve patlayıcı maddelerin bulunduğu tesislerde güvenliğin öncelikli olduğunu vurgulayan Demerdzhiev, yangının diğer binalara sıçraması ve can kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlem aldıklarını belirtti.

Demerdzhiev, askeri fabrikanın mühimmat deposunda çıkan yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.