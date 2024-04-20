ASKİ Ankara Çayı'nı temizliyor
ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi ve düzenli akışın sağlanması amacıyla Ankara Çayı'nda temizlik çalışması yürütüyor. ASKİ ekipleri, 3 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 170 bin ton malzeme temizledi.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkiinden başlayarak Etimesgut'un Yeşilova Mahallesi sınırına kadar uzanan 20 kilometrelik hat boyunca Ankara Çayı'nda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. 3 aydır yürütülen çalışmalarda kamyonlarla 7 bin 500 sefer yapılarak tabanda biriken 170 bin ton malzeme çaydan uzaklaştırıldı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, insan ve çevre sağlığını tehdit etmemesi, ayrıca kötü kokunun giderilmesi için Ankara Çayı'nın düzenli şekilde temizlenmesi amacıyla program yapıldığını belirtti. Akçay, Yenimahalle Akköprü ve Etimesgut Yeşilova arasındaki 20 kilometrelik hattın tamamlanmasının ardından, Ankara Çayı ıslahı boyunca 6 kilometre daha Sincan 1. OSB'ye kadar temizlik yapılacağını, ardından da 10 kilometre dere yatağı genişletme ve düzenleme çalışmasının başlatılacağını bildirdi.
Kötü koku da önlenecek
ASKİ olarak toplum sağlığının korunması için Ankara Çayı'ndaki temizlik çalışmasını çok önemsediklerini ifade eden Akçay, şunları kaydetti:
"Ankara Çayı, Sakarya Nehri'nin 2. büyük kolu ve Başkentin doğusundan başlayıp, Sincan'da Çubuk Çayı ile birleşiyor, Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinden geçerek Ankara'yı 2'ye bölüyor. 2013 yılında ıslahı tamamlanan çay, Ankara'nın yağmur suyu yükünü de taşıyor. İklim krizi ve küresel ısınma nedeniyle geçmişte karşılaştığımız ani sel ve su baskınlarında, Ankara Çayı'nın tam kapasiteye ulaştığı, zaman zaman ise kapasitesinin üzerine çıktığı durumları yaşadık. Bu tarz sorunların çözümü için kollarını sıvayan ekiplerimiz, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Sel manzaralarının oluşmaması için Ankara Çayı'nda düzenli akışın sağlanması çok önemli. 3 aylık çalışma sonucunda tabanda biriken 170 bin ton malzemeyi çaydan uzaklaştırdık. Kamyonlarla toplam 7 bin 500 sefer yapılarak sağlanan temizlik, Ankara Çayı'nda kökü koku oluşmasını da önleyecek. Ayrıca yapılan temizlik çalışmasında; 2013 yılında gerçekleştirilen ıslah çalışması sırasında yenisi planlanmasına karşın eski köprünün yıkılmadığını fark ettik. Ekiplerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek artık atıl durumdaki köprünün yıkımını da sağladı.
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