ASKİ\'den Dijital Dönüşüm ile Hızlı ve Etkili Hizmet

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(ADANA) - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), tüm yazılım ve dijital altyapı çalışmalarını kendi kaynakları ve alanında uzman yazılımcı personeli ile geliştiriyor. Bilgi yönetim sistemini (BYS) öz kaynaklarıyla güncel yazılım teknolojilerini kullanarak inşa eden ASKİ, dijital dönüşüm sürecini sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, dijital dönüşüm ile teknolojiyi kullanarak vatandaşlara hizmet ediyor. ASKİ Koordinasyon Merkezi (ASKOM), ALO 185 ihbar hattı ile 7/24 hizmet veriyor. Vatandaşların 185 çağrı merkezini arayarak ya da WhatsApp hattı üzerinden bildirdikleri her türlü talep, şikayet ve önerileri tek bir yerden yönetilip, ihtiyaç durumunda iş emirleri üreterek ilgili birimlere anlık iletiliyor ve bildirim yapılan bölgeye kısa süre içerisinde ekipler ulaşıyor. Yılda 1 milyon çağrıyı karşılayan merkezin yüzde 95 oranında memnuniyet oranı bulunuyor.

Hızlı ve kolay abonelik işlemleri

ASKİ, abonelik işlemlerinde dijital çözümlerle vatandaşlara hız ve kolaylık sunuyor. E-devlet üzerinden yeni abonelik başvurusu, abonelik devri, fatura sorgulama, sözleşme feshi ve arıza başvurusu gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün hale gelirken, abonelik işlemlerinin yüzde 72'si artık kurumlara gelmeden yapılabiliyor. Ayrıca geliştirilen Adana ASKİ Mobil uygulaması sayesinde su faturası ödeme, çevrim içi randevu alma, geçmiş ödemeleri inceleme ve arıza bildirimi gibi hizmetlere akıllı telefonlardan kolayca erişilebiliyor. Uygulama, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilecek. Aynı zamanda ödeme işlemlerinin her yerden, güvenli bir şekilde yapabilmesi için çevrim içi tahsilat sistemi modernize edildi. 24 banka ile çevrim içi olarak tahsilat yapılıyor. Otomatik ödeme talimatı olan aktif olarak toplam 383 bin 96 sözleşme bulunuyor. Her sözleşme numarasına ait yalnızca bir bankadan talimat verilebilmesi sayesinde mükerrer ödeme dönemi son buldu.

Yapay zeka destekli Scada merkezi

Adana'da bir ilk hayata geçirilerek SCADA ve Kontrol Merkezi de hizmete açıldı. 200 bin abone kapsamında SCADA basınç yönetimi sistemi kuruldu ve dağınık SCADA sistemlerinin tek bir merkezden yönetilmesi sağlanarak diğer sistemler ile entegre edildi. İleri teknoloji ve yapay zeka destekli merkez sayesinde her damla su gerçek zamanlı ve tek bir merkezden 7/24 takip edilebiliyor. Hatlar üzerindeki olası arıza ve su kayıp kaçakları anında tespit edilerek ekipler sorun olan bölgeye yönlendiriliyor ve hızlı müdahale ile su kayıpları asgari seviyeye düşürülüyor.

Sahada sayaç okuma teknolojisi yenilendi

15 yıldır kullanılan el terminalleri yeni teknolojilere göre dizayn edilerek endüstriyel akıllı cihazlara dönüştürüldü. Bu sayede Tufanbeyli'ye kadar tüm fatura okumaları online olarak anlık gerçekleştirilebiliyor. 992 bin aboneye ait sayaçların günlük 32 bin tanesi 252 adet el terminali ile okunuyor.

Doğal afetlere karşı ASKİ'nin işleyişi güvende

ASKİ'nin ağ altyapısını güçlendirmek için Ankara merkezli Felaket Kurtarma Merkezi devreye alındı ve sunucular taşındı. Adana'da olası doğal afet durumlarında ASKİ'deki işleyişin aksamaması için tasarlanan sistem, sunucuları eşzamanlı olarak yedekliyor ve anlık olarak devreye girecek şekilde uzaktan yönetilebiliyor.

Dijital adımlarla yükselen başarı grafiği

Dijitalleşme adımları ve süreç yönetimindeki yeniliklerle hizmet kalitesini her geçen gün artıran ASKİ, başarılı sonuçlara imza atıyor. Hayata geçirilen uygulamalar ve sistemli şekilde ilerleyen süreç sayesinde arızalar, aciliyet durumlarına göre 8-24 saatte çözülüyor. Sayaç değiştirme süresi yedi günden bir güne; abone keşfi süresi ise beş günden bir güne indi. Fesih başvuruları ise artık aynı gün içinde sonuçlandırılıyor. 2023-2024 arası 10 aylık tahakkuk miktarı metreküp bazında yüzde 5.25 oranında artış gösterdi.