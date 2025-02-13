ASKİ'den Köy Okullarına Su Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ASKİ'den Köy Okullarına Su Tasarrufu Eğitimi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere su tasarrufu ve iklim değişikliği hakkında farkındalık sağlıyor. 11 okulu ziyaret eden ASKİ, 3 bin 300'den fazla öğrenciye ulaşarak destek sunuyor.

13.02.2025 10:58  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle imkanları kısıtlı olan köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilerde su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. ASKİ uzmanları, "Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi" ve "Bir Kutu Mutluluk Projesi" kapsamında şu ana kadar Ankara'da 11 okulu ziyaret ederek, 3 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki ASKİ Genel Müdürlüğü de sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı önemsiyor. ASKİ, 2021 yılında "Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi"ni, 2024 yılında ise "Bir Kutu Mutluluk Projesi"ni devreye soktu. Bir senedir birlikte yürütülen 2 proje kapsamında Başkent'teki okulları ziyaret eden ASKİ uzmanları, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilere animasyon destekli sunum yapıyor. Ayrıca ASKİ çalışanı gönüllülerin bağışları ile toplanan kırtasiye araç gereçleri, kitap ve oyuncakları özellikle kırsal bölgelerdeki imkanları kısıtlı ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile buluşuyor.

Yeni yılda ilk ziyaret Kızılcahamam Çeltikçi Ortaokulu'na yapıldı

ASKİ uzmanlarının, "Bir Kutu Mutluluk Projesi" kapsamında Mart 2024'te ziyaret ettiği ilk okul; çevre köylerdeki öğrencilerin de taşındığı ortak eğitim alanı olduğu için Ayaş ilçesi Çanıllı Köyü İlköğretim Okulu olmuştu. 2025 yılının ilk ziyareti ise Kızılcahamam Çeltikçi Ortaokulu'na yapıldı. Ziyarette öğrencilere, içinde kitapların da bulunduğu hediye kutular verildi. Ayrıca çocuklarla iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu ile suyun bilinçli tüketimi konusunda bilgiler paylaşıldı.

"Çocukların gözlerindeki sevinci görmek her şeye bedel"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, bir senedir birlikte ilerleyen 2 proje kapsamında şu ana kadar Ankara'nın farklı semtlerindeki 11 okulun ziyaret edildiğini ve 3 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ulaşıldığını bildirdi. Ercan, "Çocuklardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Ekibimizin hazırladığı; öğretici bilgilerin yer aldığı animasyon sunumu ilgiyle izliyorlar. ASKİ personelimizin katkılarıyla karınca kararınca hazırladığımız hediye kutularına da ilgi gösteriyorlar. Açıkçası çocukların gözlerindeki sevinci görmek her şeye bedel" dedi.

Ercan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz çocukların, eğitim hayatlarında gerekli olan kırtasiye malzemelerine erişimini sağlayarak onlara destek olmak. Üstelik bu çocuklar, geleceğin büyükleri olacakları için temel ihtiyaçları el verdiğince karşılarken bir yandan da su tüketimi konusunda onları bilgilendiriyoruz. İklim değişikliği ve artan su kıtlığı problemine dikkat çekiyoruz. Eğitici sunumlarla çocuklara suyun değerini anlatıyor ve su kullanımı için basit ve etkili yöntemler aktarıyoruz. Zaman dahilinde Ankara'nın kırsal bölgelerindeki tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Güncel, Ankara, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASKİ'den Köy Okullarına Su Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 11:42:25. #1.11#
SON DAKİKA: ASKİ'den Köy Okullarına Su Tasarrufu Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.