ASKİ'den P11 İstasyonu'ndaki Yangın Sonrası Onarım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASKİ'den P11 İstasyonu'ndaki Yangın Sonrası Onarım

ASKİ\'den P11 İstasyonu\'ndaki Yangın Sonrası Onarım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ, P11 Pompa İstasyonu'ndaki yangının ardından onarımları tamamladı ve Mamak ile Altındağ'a su verilmeye başlandı.

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, P11 Pompa İstasyonu'nda çıkan yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 24 saat süren yoğun çalışmanın ardından sistem tamamen yenilenerek devreye alınırken, Mamak ve Altındağ'a yeniden su verilmeye başlandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, dün P11 Pompa İstasyonu'nda çıkan yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı.

TRAFO İLE ENERJİ SİSTEMİ TAMAMEN YENİLENDİ

Yaklaşık 24 saat boyunca aralıksız çalışan 60 kişilik ekip, yangında hasar gören trafo ve enerji sistemini yeniden kurarak sistemi devreye aldı. Çalışmalar sonrası Mamak ve Altındağ ilçelerine yeniden su verilmeye başlandı.

Arızanın meydana geldiği saatten itibaren gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında yangında zarar gören trafo ile enerji sistemi tamamen yenilendi.

Kaynak: ANKA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Altındağ, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASKİ'den P11 İstasyonu'ndaki Yangın Sonrası Onarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:55:32. #.0.3#
SON DAKİKA: ASKİ'den P11 İstasyonu'ndaki Yangın Sonrası Onarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.