ASKİ'den P11 İstasyonu'ndaki Yangın Sonrası Onarım
ASKİ, P11 Pompa İstasyonu'ndaki yangının ardından onarımları tamamladı ve Mamak ile Altındağ'a su verilmeye başlandı.
(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, P11 Pompa İstasyonu'nda çıkan yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 24 saat süren yoğun çalışmanın ardından sistem tamamen yenilenerek devreye alınırken, Mamak ve Altındağ'a yeniden su verilmeye başlandı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, dün P11 Pompa İstasyonu'nda çıkan yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı.
TRAFO İLE ENERJİ SİSTEMİ TAMAMEN YENİLENDİ
Yaklaşık 24 saat boyunca aralıksız çalışan 60 kişilik ekip, yangında hasar gören trafo ve enerji sistemini yeniden kurarak sistemi devreye aldı. Çalışmalar sonrası Mamak ve Altındağ ilçelerine yeniden su verilmeye başlandı.
Arızanın meydana geldiği saatten itibaren gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında yangında zarar gören trafo ile enerji sistemi tamamen yenilendi.
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