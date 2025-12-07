Aski Spor Klübü, 2025'te Dünya Sahnesinde Zirveye Çıktı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü, 2025 yılında hem altyapıda hem de uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. "300 Çocuk 300 Sporcu" projesi kapsamında 4 binden fazla çocuk 15 branşta eğitim aldı. Kulüp, yıl boyunca toplam 417 madalya kazandı. 73'ü altın madalya olmak üzere 173 uluslararası müsabakada İstiklal Marşı'nı okutan kulübün sporcuları 2 dünya, 1 Avrupa rekoru kırdı.

ABB'nin başlattığı "300 Çocuk 300 Sporcu" projesi kapsamında 4 binden fazla çocuk 15 branşta eğitim aldı. Sporcular yıl boyunca toplam 417 madalya kazandı. ABB'nin özellikle çocukların spora teşvik edilmesi için ASKİ Spor Kulübü ile hayata geçirdiği proje, sadece güreşte 800 çocuk olmak üzere toplamda 4 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Proje sayesinde çocuklar, spor yapmanın yanı sıra hem fiziksel gelişim hem de sosyal ve kültürel açıdan önemli kazanımlar elde etti.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, önceliklerinin sosyal ve kültürel yönden çocuklara deneyimler kazandırıp onların topluma ve devlete iyi bir birey olmasını sağlamak olduğunu belirtti. ASKİ Spor Kulübü sporcularının rekorlarla dolu başarılarından bahseden Çakmar, şunları kaydetti:

"Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk"

"Özellikle burada marka değeri olan sporcularımız var. İşte Taha'yla, Rıza'yla beraber burada 100-150 yıllık tarihi başarılara imza atmıştık. Biz yeni Tahalar, yeni Rızalar bu salondan çıkartalım derken geçen ay itibarıyla Dünya Şampiyonası'nda 906 madalya kazandık. Özellikle halterde Muhammed Furkan Özbek, Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu 15 yıl aradan sonra kırarak, dünya rekoru kırdı ve Dünya Şampiyonu oldu. Aylin kızımız 400 metrede dünya rekoru kırdı. ve özellikle yine tekvando da Türkiye toplam 3 altın madalya kazanmıştı ve takım Dünya Şampiyonu olmuştu. Bizim iki sporcumuz Merve Dinçel Kavuratve Emine Göğebakan Dünya Şampiyonu olarak, Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi, burada tarihe geçtiler. En son yapılan uluslararası müsabakada 173 defa altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı okutmuşuz. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Biz zaten aldığımız dereceler, başarılarla beraber ASKİ Spor Kulübü olarak dünyada bir numaraydık. Başarılarımızı artık kırılamayacak bir seviyeye getirdik."

ASKİ Spor Kulübü adına güreşen Büyükler Avrupa Dünya Şampiyonu Alperen Berber, küçükler güreş antrenmanından bahsederek, "Biz de o yollardan geçtik. Onlar gibi küçük yaşlarda başladık. Bütün ailelere buradan sesleniyoruz: Gönül rahatlığıyla, içleri ferah bir şekilde çocuklarını buraya yollayabilirler. Buradan Belediye Başkanı'mıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

23 yaş altı Avrupa Şampiyonu, Büyükler Avrupa 3'üncüsü olan İbrahim Çiftçi ise "18 yaşında buraya geldim ve bütün başarılarımı ASKİ Spor bünyesinde elde ettim. Burada ASKİ Spor olarak 7'den 35, 40 yaşlarına kadar bütün sporcuları yetiştirmeye eğitmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, Mansur Başkan'ımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ailelerden ve sporcu çocuklardan ABB'ye teşekkür

Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleşen antrenmanlarda ter döken çocuklar ve onları izlemeye gelen aileleri, spora ve sporcuya verdiği destekler dolayısıyla ABB'ye teşekkürlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Yusuf Eymen Canbaş: "Burayı seviyorum. Burada genelde çarşamba günleri istasyon yapıyoruz. İstasyon biraz zor oluyor. Bugün de istasyonumuz var. Cumartesi ve pazar genellikle teknik yapıyoruz. Pazar günleri teknik yaptıktan sonra güreş yapıyoruz genellikle. Haftanın üç günü buraya geliyorum, seviyorum. 4 yıldır geliyorum buraya. Birinci gruptan başladım, iki yıl sonra ikinci gruba aldılar."

-İdris Efe Koçak: "Burada zaman çok iyi geçiyor. Hocalarımız çok iyi. Burada haftada üç gün kursumuz var."

-Murat Çeken: "Burası çok güzel. Teknik yapıyoruz, çarşamba günleri istasyon yapıyoruz. Haftanın üç günü geliyoruz buraya. Çok güzel vakit geçiriyoruz, hocalarımız çok güzel. Burada bayağı eğleniyorum. İleride güreşçi olma planım var."

-Metin Talha Yılmaz: "Burada günlerimiz çok güzel geçiyor, çok keyifli antrenmanlar yapıyoruz. Greko stili güreş yapıyorum. Küçük arkadaşlarıma gelmesini tavsiye ederim. Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyoruz."

-Niyazi Çetinkaya: "Yaşım 80, her gün buradayım. Bunları izlemekten zevk alıyorum. 2 torunum var, ikisi de dünya şampiyonu."

-İlker Çevaç: "Burada bir çocuğun babasıyım. 4 senedir kulübe devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a, kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza teşekkür ederiz. Çocuklar daha ahlaklı, sporu seven biri olarak yetişiyor. Çok memnunuz. Tesis çok güzel, temiz. Boyu uzadı, kilo verdi. Severek ve isteyerek devam ediyoruz."

-Yeter Eroğlu: "Günlerimiz burada çok güzel geçiyor. Çocuklarımızın hem sağlığı hem de spor konusunda çok güzel. Oğlum gelip gittikçe daha çok ilerlemeye başladı. Hocalarımız sağ olsun çok güzel emek veriyorlar. İnşallah çocuklarımızı güzel yerlerde görürüz."

-Armağan İren: "7 yaşında oğlum var, burada eğitim alıyor. Biz çok memnun kaldık bu projeden. Küçüğü de getiriyorum, onlarla birlikte o da koşuyor, antrenmana katılıyor. Hocalarımızdan da çok memnunum. Buradaki kas gelişimini güçlendiren hareketleri yaptıkça çocuğun öz güveni de çok yükseliyor bu arada. Gayet iyi ilerliyor şu anda, inşallah güreşle alakalı devamı da gelir."

-Zeynep İkra Kınay: "Öncelikle hocalarımıza teşekkür ediyoruz, burada bize öğretiyorlar. Mansur babamıza da teşekkür ediyorum. Antrenmanlar çok güzel geçiyor. Onlar bizi okuturken mutlu oluyorlar, biz de onları dinleyerek mutlu oluyoruz. Ayrıca antrenmandan sonra hediye gibi bir şeyler veriyorlar."