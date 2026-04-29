Aski Spor Şampiyonlarından Mansur Yavaş'a Ziyaret: Amacımız Olimpiyatlara Katılır Hale Gelmek ve Bayrağımızı Göndere Çekmek

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar başkanlığında, Avrupa Güreş Şampiyonası ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcularla bir araya geldi. Yavaş, sporcuları tebrik ederek "Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Yine altyapıya önem vermeye devam edeceğiz. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Özellikle kuvvetli olduğumuz, iddialı branşları hepimiz biliyoruz. Ama önümüzde zaman var. O zamana kadar da yetiştirip kotalarımızı alıp olimpiyatlara katılır hale gelmek amacımız ve bayrağımızı göndere çekelim. Dünyada çünkü olimpiyatlar diğerlerinden de daha çok izleniyor orada İstiklal Marşı'mızı da mutlaka göğsümüzü gere gere söyletmek istiyoruz" dedi.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar başkanlığında, Avrupa Güreş Şampiyonası ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan ve finalde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. altın madalyasını kazanan Rıza Kayaalp, milli güreşçiler Murat Fırat, Evin Demirhan ile Hakan Büyükçıngıl, milli halterciler Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Gamze Altun ve Hakan Şükrü Kurnaz yer aldı.

Yavaş, ziyaretleri ve başarıları dolayısıyla sporcuları tebrik ederek şöyle konuştu:

"ASKİ Spor olarak Türkiye sporuna damga vurdunuz. Vurmaya da devam ediyorsunuz. Bundan sonra olimpiyatları hedef almak suretiyle ki tahmin ediyorum EGO'da da paralimik sporcular var, bu hedefleri antrenörlerle beraber belirleyip onun üzerinde ağırlık vererek çalışalım. Çünkü geçen Paris'te gördük olimpiyatlarda heyecanlanma son anda stres çünkü onun da olimpiyatlarında kendine göre bir havası var. En azından o zamana kadar kendine daha güvenilir bir şekilde inşallah kendimize hazırlayalım. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Özellikle kuvvetli olduğumuz, iddialı branşları hepimiz biliyoruz. Ama önümüzde zaman var. O zamana kadar da yetiştirip kotalarımızı alıp olimpiyatlara katılır hale gelmek amacımız ve bayrağımızı göndere çekelim. Dünyada çünkü olimpiyatlar diğerlerinden de daha çok izleniyor orada İstiklal Marşı'mızı da mutlaka göğsümüz gere gere söyletmek istiyoruz."

"Altyapıya çok önem veriyoruz, önem vermeye de devam edeceğiz"

Rol model olacaksınız gençlere. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Yine altyapıya önem vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bunun başka bir çaresi yok. Özellikle ASKİ güneşte altyapıya çok önem veriyordu. Şimdi orada görüştük. Bazı projeler hazırladık. Sosyal destek alan ailelerin çocuklarını getirme, götürme dahil onları da spora alıştıracak şekilde erken yaşta spora başlatıp, sizlerin nezaretinde çalışmalarını sağlayacağız. İnanıyoruz ki oradan da çok sayıda sporcular çıkacak. Başarılarınızın devamını diliyorum. Güreşleri izliyoruz. Basit bir hata yüzünden çok önemli madalyalar gidiyor. Onun için antrenörlere de emeklerine sağlık diyorum. Başarı diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda hem Türkiye adına hem de ASKİ adına güzel sonuçlar hepinizden bekliyoruz. Yine aynı şekilde en heyecanlı Orada Rıza'ydı. Rıza'ydı özellikle tekrar tebrik ediyorum. Furkan 'Heyecanlandım' demişti olimpiyatlarda ama heyecanı atmış artık. Sürekli olarak şampiyonluklar geliyor. İnşallah olimpiyatlara kadar da bu şekilde hepinizinki devam eder."

Rıza Kayaalp: "Belediyeler sayesinde amatör sporlar ayakta"

Kayaalp de "Belediyeler sayesinde amatör sporlar ayakta. ve bunların arasında da en büyük desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi veriyor. 21 yıldır ASKİ Spor Kulübü'ndeyim. Allah'a şükürler olsun kulübümüz her zaman daha da iyiye gitti. Şimdi daha da iyi yerlerde. ve bunun sonucunda da birçok kardeşimiz orada hem evini geçindiriyor hem de sporunu yapıyor hem ülkesinde madalya kazandırıyor. Önemli olan da bu hizmetlerin sonunda da ülkemize madalya kazandırmak, bayrağımızı temsil etmek. Allah razı olsun bütün arkadaşlarım adına. Tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de bunun karşılığında gerekeni tüm kardeşlerim olarak minderde, başka alanlarda yapmak için gayetimizi gösteriyoruz ve sonuçları da güzel bir şekilde alıyoruz. Tabii ki güzel bir rekor kırdım. Tabii yılların vermiş olduğu emek vardı, Allah'a şükürler olsun 15'inci kez final yaparak ülkeme kulübüme bu başarıyı kazandırdım. Şükürler olsun" diye konuştu.

Milli halterci Furkan Özbek de "Benim sporcu olarak gördüğüm hocalarımızın ve diğer şehirdeki hocalarımızın da altyapıya oldukça önem verdiğine dikkat ettim. İnşallah halterde eski parlak günleri bizlerle birlikte tekrardan gelecek. Buna inanıyoruz. Bunun öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.