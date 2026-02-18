Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Aski'ye 2 Milyon Lira İdari Para Cezası

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki taşmaların içme suyu havzasına karıştığını ve bu kapsamda ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çevre Kanunu kapsamında içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili olarak ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulandığı belirtilerek, "Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu" denildi.