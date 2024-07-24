ASKON Samsun Şubesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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ASKON Samsun Şubesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi, Samsun Cerrahi Aletler Müzesi Toplantı Salonu'nda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda ASKON'un Türkiye'de 13 bin üyesi olduğu ve Türkiye ihracatının yaklaşık 20 milyar dolarına işaret ettiği vurgulandı. Programda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleri Birol Sezer ve Nilgün Özdemir de konuşmacı olarak yer aldı.

24.07.2024 17:51
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Samsun Cerrahi Aletler Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ASKON Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Alp Doğru, ASKON'un Türkiye'de 13 bin üyesi olan ve Türkiye ihracatının yaklaşık 20 milyar dolarına işaret eden bir iş adamları derneği olduğunu söyledi.

Toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) üyesi Birol Sezer, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin çalışma şekilleri ve avantajları, TİM üyesi Nilgün Özdemir ise sürdürülebilirlik kavramı ve Türkiye uygulaması konularında bilgiler verdi.

Programa, ASKON Samsun Şubesi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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