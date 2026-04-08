Aslı Bekiroğlu Yarın 7. Ameliyatına Girecek

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında doktorunun bağırsağının bir bölümünü kesmesi sonucu toplam 6 kez ameliyat olmak zorunda kaldı ve yarın 7. ameliyatına gireceğini duyurdu. Bekiroğlu, takipçilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

Ameliyatlar sonrası rektovajinal fistül nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan Bekiroğlu, uzun karın kasını aldırıp ilgili bölgeye yerleştirdiğini, bu süreçte kilo verip yürüyememe gibi sorunlar yaşadığını belirtti. Stres nedeniyle gözünde üveit geliştiğini ve kör noktasının büyüdüğünü, antidepresan kullanarak baş ağrılarını atlattığını ifade etti.

Bekiroğlu, 28 yaşından beri bu süreçle uğraştığını, psikolojisinin çok yorulduğunu ve vücudunun deforme olduğunu söyledi. Ancak şu anki doktorlarına güvendiğini ve iyileşmeyi umduğunu vurguladı. 16 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan Bekiroğlu, Nisan 2026 itibarıyla 30 yaşında olup Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve çeşitli dizilerde rol almıştır.