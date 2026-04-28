Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, asma türlerine ait fidan ve üretim materyallerinin ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı üretilmesi ile pazarlanmasını sağlamak amacıyla sertifikasyon sistemi dahilinde üretim ve pazarlama usul ve esaslarını kapsamaktadır. Yönetmelik, bilimsel araştırma ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar ile üreticinin kendi ihtiyacı için ürettiği materyalleri kapsam dışı bırakmaktadır.

Yönetmelikte, damızlık ünitelerinin kurulması, beyanname verilmesi, parsel kontrolleri, asgari standartlar, bitki sağlığı standartları, etiketleme ve sertifikalandırma, pazarlama, denetleme, itiraz ve yaptırımlar gibi konular düzenlenmiştir. Ayrıca, bir, iki ve üç nolu damızlık üniteleri ile ön temel, temel, sertifikalı ve standart fidan/üretim materyali sınıfları tanımlanmıştır. Yönetmelik, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5042 sayılı Islahçı Hakları Kanunu'na dayanılarak hazırlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.