Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

28.04.2026 10:33
Tarım ve Orman Bakanlığı, asma fidanı ve üretim materyallerinin sertifikasyonu, üretimi ve pazarlamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, asma türlerine ait fidan ve üretim materyallerinin ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı üretilmesi ile pazarlanmasını sağlamak amacıyla sertifikasyon sistemi dahilinde üretim ve pazarlama usul ve esaslarını kapsamaktadır. Yönetmelik, bilimsel araştırma ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar ile üreticinin kendi ihtiyacı için ürettiği materyalleri kapsam dışı bırakmaktadır.

Yönetmelikte, damızlık ünitelerinin kurulması, beyanname verilmesi, parsel kontrolleri, asgari standartlar, bitki sağlığı standartları, etiketleme ve sertifikalandırma, pazarlama, denetleme, itiraz ve yaptırımlar gibi konular düzenlenmiştir. Ayrıca, bir, iki ve üç nolu damızlık üniteleri ile ön temel, temel, sertifikalı ve standart fidan/üretim materyali sınıfları tanımlanmıştır. Yönetmelik, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5042 sayılı Islahçı Hakları Kanunu'na dayanılarak hazırlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
10:43
Alarmları kurun Büyük heyecan bu gece başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
