Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle bir kişinin yere düşmesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Asma Tavan Çöktü, Düşen Kişinin Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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