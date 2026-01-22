Yunusemre Belediyesi'nin Asmacık Sosyal Tesisi Açılış İçin Gün Sayıyor

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı mahallelerinden Asmacık'ta yapımını tamamladığı sosyal tesis, açılış için gün sayıyor. Toplam 375 metrekarelik kullanım alanına sahip tesisin, bölge halkına uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalarla mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Muhtarlık binası ve sosyal tesisi bulunmayan Asmacık Mahallesi sakinlerinin ihtiyacına cevap verecek Asmacık Sosyal Tesisi'nde de çalışmalar tamamlandı.

Açılışa hazır hale gelen tesis, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan toplu açılış töreniyle hizmete girecek.

Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını belirten Belediye Başkanı Semih Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yuntdağı Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim için son derece önemli. Bizden önceki yönetim tarafından başlatılan projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bölge halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 375 metrekare kapalı alana sahip Asmacık Sosyal Tesisi'mizin açılışını Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğiz. Tesisimizde hem muhtarlık binası hem de sosyal tesis bölümü bulunuyor. Asmacık'ta yaşayan vatandaşlarımız artık modern ve konforlu bir sosyal tesise kavuşmuş olacak."