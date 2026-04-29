ASO Başkanı Ardıç: Sanayiciler Nefes Almakta Zorlanıyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Nisan ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel belirsizlikler ve savaşların coğrafyayı kuşattığı bir dönemde 23 Nisan'ın demokrasi ve milli irade açısından önemini hatırlattı. Sanayicilerin gündeminin sadece üretim değil, aynı zamanda rekabetçi maliyetler, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü olduğunu belirtti.

Ardıç, uluslararası kuruluşların raporlarına atıfta bulunarak, kazanan ülkelerin tedarik güvenliğini kuran, hızla uyum sağlayan ve teknolojiyi üreten ülkeler olacağını söyledi. Türkiye'nin coğrafi konumu, üretim altyapısı ve insan kaynağıyla bu dönemde fırsatlar yakalayabileceğini ancak güçlü bir hazırlık gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik görünüme değinen Ardıç, Haziran 2023'te yüzde 38,2 olan enflasyonun sadece 7,3 puan düştüğünü, bu süreçte reel sektör üzerindeki baskının arttığını ifade etti. Sanayi üretimi, PMI endeksi ve Reel Kesim Güven Endeksi gibi verilerin üretim tarafının nefes alamadığını gösterdiğini belirtti.

Ardıç, enflasyonun hangi maliyetle düştüğünün önemli olduğunu, yüksek faiz ve sıkı kredi koşullarının sanayi katma değerini sınırladığını söyledi. Reel sektörün omzundaki yük ağırlaştıkça ekonominin taşıyıcı kolonlarının yıprandığını, üretimi güçlendirmeden fiyat istikrarının sağlanamayacağını kaydetti.

Enerji alanında lisanssız elektrik üretiminde saatlik mahsuplaşma uygulamasına geçişin yatırımcı güvenini sarstığını belirten Ardıç, politika tutarlılığı açısından soru işaretleri olduğunu ifade etti. Finansman yapısındaki bozulmanın kritik bir risk alanı olduğunu, firmaların döviz cinsi finansa yönelmesinin kur şoku riski yarattığını söyledi.

Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yatırım programını stratejik bir adım olarak nitelendirirken, ASO'nun taleplerini sıraladı: Üretim ve ihracatı koruyan dezenflasyon, erişilebilir finansman, tutarlı teknoloji politikası ve yapay zeka ile yeşil dönüşümü Ankara sanayisinin sıçrama alanı haline getirecek eylem programı.