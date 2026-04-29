ASO Başkanı Ardıç: Sanayiciler Nefes Almakta Zorlanıyor

29.04.2026 13:32
Ankara Sanayi Odası (ASO) Nisan ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Seyit Ardıç, küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Sanayicilerin nefes almakta zorlandığını belirten Ardıç, enflasyonla mücadelenin üretimi boğmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Nisan ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel belirsizlikler ve savaşların coğrafyayı kuşattığı bir dönemde 23 Nisan'ın demokrasi ve milli irade açısından önemini hatırlattı. Sanayicilerin gündeminin sadece üretim değil, aynı zamanda rekabetçi maliyetler, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü olduğunu belirtti.

Ardıç, uluslararası kuruluşların raporlarına atıfta bulunarak, kazanan ülkelerin tedarik güvenliğini kuran, hızla uyum sağlayan ve teknolojiyi üreten ülkeler olacağını söyledi. Türkiye'nin coğrafi konumu, üretim altyapısı ve insan kaynağıyla bu dönemde fırsatlar yakalayabileceğini ancak güçlü bir hazırlık gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik görünüme değinen Ardıç, Haziran 2023'te yüzde 38,2 olan enflasyonun sadece 7,3 puan düştüğünü, bu süreçte reel sektör üzerindeki baskının arttığını ifade etti. Sanayi üretimi, PMI endeksi ve Reel Kesim Güven Endeksi gibi verilerin üretim tarafının nefes alamadığını gösterdiğini belirtti.

Ardıç, enflasyonun hangi maliyetle düştüğünün önemli olduğunu, yüksek faiz ve sıkı kredi koşullarının sanayi katma değerini sınırladığını söyledi. Reel sektörün omzundaki yük ağırlaştıkça ekonominin taşıyıcı kolonlarının yıprandığını, üretimi güçlendirmeden fiyat istikrarının sağlanamayacağını kaydetti.

Enerji alanında lisanssız elektrik üretiminde saatlik mahsuplaşma uygulamasına geçişin yatırımcı güvenini sarstığını belirten Ardıç, politika tutarlılığı açısından soru işaretleri olduğunu ifade etti. Finansman yapısındaki bozulmanın kritik bir risk alanı olduğunu, firmaların döviz cinsi finansa yönelmesinin kur şoku riski yarattığını söyledi.

Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yatırım programını stratejik bir adım olarak nitelendirirken, ASO'nun taleplerini sıraladı: Üretim ve ihracatı koruyan dezenflasyon, erişilebilir finansman, tutarlı teknoloji politikası ve yapay zeka ile yeşil dönüşümü Ankara sanayisinin sıçrama alanı haline getirecek eylem programı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:42
Taraftar havalara uçacak Dries Mertens geri dönüyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:38
Manşetler yanıyor Tarihi maç herkesi şoke etti
Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
