ASO Başkanı Seyit Ardıç, imalat sektöründe çalışma koşulları ve iş gücü tercihleri konusunda çalışma grubu kurulmasını önerdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, imalat sektöründeki çalışma koşulları, çalışanların mali hakları ve alternatif iş alanlarına göre iş gücü tercihleri konularında çalışma grubu kurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

ASO tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliğinde "Çalışma Koşullarına ve Çalışma Ortamına Yönelik Farkındalık Artırma Bilgilendirme Toplantısı" Oda Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ardıç, iş hayatında karşılaşılan önemli sorunların başında kayıt dışı istihdamın geldiğini belirterek, "Ülkemizde kayıt dışı istihdam, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında yüzde 31 ile oldukça yüksek seviyede. Düşük maliyetle işgücü sağlamaya çalışan işverenler, kayıt dışı istihdamla rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor ancak bu durum ekonomik dengeleri bozuyor." diye konuştu.

Devletin denetim mekanizmalarını güçlendirmesinin kayıt dışı istihdamla mücadelede etkili olacağını aktaran Ardıç, "Vergi kaçakçılığı ve sosyal güvenlik ihlalleri konusunda ciddi yaptırımlar uygulanması, işverenleri resmi kayıtlara geçmeyi teşvik edebilir." ifadesini kullandı.

Ardıç, engelli çalıştırma, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma ve avukat istihdamı gibi birçok yükümlülüğün esnetilmesini talep etti.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin gün geçtikçe arttığını ve bu yönde yapılan düzenlemelerle yakın gelecekte iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalacağını öngördüklerini ifade eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Buna karşın, özellikle iş kazalarında iş sahibi, yüklenici ve taşeron arasındaki müşterek müteselsil sorumluluğun gözden geçirilmesi iş dünyası için zorunluluk taşımaktadır. ASO, imalat sektöründeki çalışma koşulları, çalışanların mali hakları ve alternatif iş alanlarına göre iş gücü tercihleri konularında ilgili kurumlarla birlikte çalışma grubu kurulmasına karar verdi. Çalışmalar sonrasında şubat ayı sonuna kadar bir rapor hazırlanması planlanmaktadır. Çalışma grubunda Bakanlığınızın temsilcilerini de görmek bizi memnun edecektir."