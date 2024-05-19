Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Gençlik ve Spor Gösterisi - Son Dakika
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Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Gençlik ve Spor Gösterisi

Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda Gençlik ve Spor Gösterisi

Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gençlik ve Spor Gösterisi'nde, dünün mücadele kahramanları bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından 400 kişilik ekip gösteriye katıldı. Etkinlikte Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunları ve cimnastik ile akrobasi gibi spor gösterileri yer aldı. Gösteriler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirildi.

19.05.2024 13:43
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Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik ve Spor Gösterisi" düzenledi.

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda, dünün mücadele kahramanları bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Çeşitli spor branşlarının müzikalle aktarıldığı gösteriye Türkiye'nin 4 dört bir yanından 400 kişilik ekip katıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunları ve cimnastik ile akrobasi gibi spor gösterileri yer aldı.

Tarihi Aspendos surlarına Türk bayrağı yansıtılırken, dağcılık sporcuları ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle burçlardan sahneye indi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde, "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin" sözü dolayısıyla gösterilerin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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