Aspendos'ta 2 bin yıllık Roma villası ve ekmek fırını gün yüzüne çıkarıldı
Aspendos'ta 2 bin yıllık Roma villası ve ekmek fırını gün yüzüne çıkarıldı

27.04.2026 07:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde kazılar hızlandırıldı. Havuzlu Roma villası, 2 bin yıllık ekmek fırını, 1800 yıllık sarnıç ve anıtsal çeşme gibi önemli yapılar ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Geleceğe Miras' projesiyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nun çevresindeki şehri ortaya çıkarmak için kazıları hızlandırdı. Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığındaki ekip, 3D taramayla geç antik çağ mahallesi, hamam, gymnasium ve Meclis binası gibi yapıları tespit etti.

Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Hüseyin Tolga Candur, son iki yılda üç katlı bir Roma villası ortaya çıkarıldığını belirtti. Villada havuzlu atrium, büyük salon, mutfak ve banyo bulunuyor. 'Pompei Kırmızısı' fresklerle süslü havuz ve 17 metrelik mozaik dikkat çekiyor. Villanın zengin bir sporcuya ait olduğu düşünülüyor.

Candur, bazilikanın altında 4 binden fazla meyve yarasası popülasyonu tespit edildiğini, 2 bin yıllık bir ekmek fırını ve dükkanı bulunduğunu aktardı. Ayrıca 1800 yıllık aktif sarnıç, Anadolu'nun en sağlam anıtsal çeşmesi ve forum yapısındaki Meclis binası gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılarda MS 262'deki büyük depremin izleri de ortaya çıktı. Depremin 7.5-8 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Zemin sıvılaşması ve duvar yıkıntıları korunarak ziyaretçilere gösterilecek.

Son Dakika Güncel Aspendos'ta 2 bin yıllık Roma villası ve ekmek fırını gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aspendos'ta 2 bin yıllık Roma villası ve ekmek fırını gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika
