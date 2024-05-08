ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ve heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar\'ı ziyaret etti

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Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ve beraberindeki heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASRİAD Sakarya Onursal üyesi Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, heyet adına hayırlı olsun dileklerini ileten Ulusal, 15 Mayıs'ta Bosna Hersek'e gerçekleştirecekleri ticari ziyaretle ilgili Alemdar'a bilgi verdi.

Ulusal, ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve Sakarya iş dünyasının Bosna Hersek'teki fırsatları değerlendirmeyi amaçladığını belirterek, ziyaretin Sakarya'nın uluslararası işbirliklerini artırma yönündeki çabalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Alemdar da ASRİAD Sakarya'nın girişimlerini desteklediğini ve Sakarya'nın ekonomik gelişimine katkıda bulunacak her türlü uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Ziyaret için teşekkür eden Alemdar, ASRİAD Sakarya üyelerine başarılar diledi.