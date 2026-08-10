Assam'da sel felaketi: Can kaybı 100'e çıktı - Son Dakika
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Assam'da sel felaketi: Can kaybı 100'e çıktı

Assam\'da sel felaketi: Can kaybı 100\'e çıktı
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Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı; 25 bölgede 1,1 milyondan fazla kişi etkilendi, binlerce hektar tarım arazisi su altında kaldı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyalet genelindeki sellerde son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SELLERDEN ETKİLENDİ

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eyaletin 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Şiddetli yağışlar ve sellerin eyaletin altyapısına da büyük zarar verdiği, eyalet genelinde 16 bin 951 hektarlık tarım arazisinin de sular altında kaldığı belirtilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hindistan, Güncel, Tarım, Assam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Assam'da sel felaketi: Can kaybı 100'e çıktı - Son Dakika

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