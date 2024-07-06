Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde 1250 dronla gösteri yapıldı. Başkent Günü kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam etti.

06.07.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde 1250 dronla gösteri yapıldı.

Kazakistan'da 6 Temmuz Başkent Günü coşkuyla kutlandı.

Resmi bayram olarak kutlanan gün dolayısıyla ülke genelinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Kutlamaların merkezi ise başkent Astana oldu. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra bozkırın merkezinde sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehirde 1250 dronla gösteri yapıldı.

Dronlarla gökyüzünde Dünya gezegeni, Kazakistan haritası, otağ, Astana'nın sembolü Bayterek Kulesi, Kazakistan bayrağı ile Astana yazısı çizildi.

Astana'daki EXPO Fuar Merkezi alanında düzenlenen gösteriyi ise 100 binden fazla kişi izledi.

Başkent Günü kutlamaları ise açık hava konseriyle devam etti.

Astana'nın kuruluşu

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, 1997'de ülkenin başkentini güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola kentine taşıma kararı aldı.

Söz konusu karar, başta hükümet üyeleri olmak üzere milletvekilleri ve aydınların da yoğun eleştirilerine rağmen ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandı.

Böylece kışı sert, sosyoekonomik ve altyapı olarak gelişmemiş küçük bir kent olan Akmola, Kazakistan'ın başkenti olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

1998'de ise şehrin ismi Kazakçada başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi.

Şehrin inşasında Norman Foster, Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarlar yer aldı.

Başta şehrin nüfusu 300 bin iken zamanla bu sayı 1,4 milyona ulaştı.

26 yıl önce sıfırdan inşa edilmeye başlanan başkent, bugün de ülkenin sadece siyasi, ekonomi ve turistik merkezi değil, aynı zamanda ulusal markası haline geldi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Astana, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:47 Yıkıldık resmen A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
21:39 Hollanda’yı elersek işimiz daha da zor A Milli Takım’a dişli rakip Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement