Astana Toplantısı'nda Suriye Değerlendirildi - Son Dakika
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Astana Toplantısı'nda Suriye Değerlendirildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki durumu ele alan Astana formatında toplantıya katıldı.

07.12.2024 19:17
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(ANKARA) - Doha Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katıldığı Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye sahasındaki durum ele alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili görüşmenin yapıcı olduğunu aktararak, siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 22. Doha Forumu kapsamında Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Suriye'de sahadaki durumun ele alındığını belirten Bakanlık yetkilisi, görüşmenin yapıcı geçtiğini aktardı. Toplantıda siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine Türkiye'nin desteği ifade edildi. Ayrıca, Astana formatındaki görüşmelerin sürmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: ANKA

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