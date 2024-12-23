Kubilay Şehitleri 94. Yılda Anıldı - Son Dakika
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Kubilay Şehitleri 94. Yılda Anıldı

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Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 94. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen törende anıldı.

23.12.2024 13:31  Güncelleme: 13:57
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(İZMİR)- Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ile Bekçi Şevki, şehit edilişlerinin 94. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen törende anıldı.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Topçu Üsteğmen Emre Çelik, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı. Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

Kubilay Şehitleri 94. Yılda Anıldı
Kaynak: ANKA

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