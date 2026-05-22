AŞTİ'de 9 Günde 15 Bin Sefer! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AŞTİ'de 9 Günde 15 Bin Sefer!

AŞTİ\'de 9 Günde 15 Bin Sefer!
22.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı boyunca AŞTİ'de 15 bin otobüs seferi düzenlenecek, güvenlik önlemleri artırıldı.

Şehirlerarası otobüs yolculuğunun geçiş noktalarından Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 15 bin otobüs seferi düzenlenecek.

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ (BUGSAŞ) Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AŞTİ'de 9 günlük bayram tatili öncesinde başlayan yoğunluğun artarak sürdüğünü söyledi.

Terminalde yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İyigün, bayram süresince 200 güvenlik personelinin 7/24 esasında görev yapacağını bildirdi.

İyigün, Ankara trafiğini yoğunlaştırmadan görevlerini yapacaklarını belirterek, "Temizlik ve otomasyon alanında 430 personelimiz, bayram süresince 7/24 esasına göre görev yapacak. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım imkanlarını sağlamak amacıyla tedbirlerimizi aldık." dedi.

AŞTİ'nin 910 güvenlik kamerasıyla izlendiğini aktaran İyigün, ayrıca otogar içinde yüz tanıma sistemleri bulunduğunu belirtti.

Bayram sürecinde günlük 65 bin vatandaş, AŞTİ'yi kullanacak

Otobüs firmalarının yoğunluğa göre ek sefer planlaması yaptığını dile getiren İyigün, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca firmaların günlük 600 ek sefer düzenleyeceği bilgisini verdi.

İyigün, talep gelmesi halinde ilave seferlerin artırılacağını belirterek, "Otobüs firmaları normalde günlük 950 sefer düzenlerken, bayram sürecinde 600 ilave sefer koyarak bu sayıyı günlük 1550'ye çıkardı. Bayram tatili boyunca AŞTİ'yi her gün yaklaşık 65 bin vatandaşın kullanması bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak dönüş seferleri ise daha yoğun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cuma günü mesai bitiminden itibaren AŞTİ'nin çok yoğun olacağına dikkat çeken İyigün, vatandaşların bilet alım işlemini son güne bırakmamaları gerektiğini kaydetti.

Fahiş fiyatlı bilet satışlarına denetim

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, AŞTİ'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek fahiş fiyatlı bilet satışlarına geçit vermemek için denetimlerde bulunuyor.

Bu kapsamda, otobüslerde yetki belgesi, yolcu sayısı ve bilet fiyatlarına yönelik kontrollerde bulunan ekipler, fahiş fiyatlı bilet satışına, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalar ile zamanında kalkmayan otobüslere idari para cezası uyguluyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AŞTİ'de 9 Günde 15 Bin Sefer! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
Bu kadarı da fazla artık Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:52:14. #7.12#
SON DAKİKA: AŞTİ'de 9 Günde 15 Bin Sefer! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.