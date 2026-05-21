Aston Villa Şampiyonluğunu Beyoğlu'nda Kutladı
Aston Villa Şampiyonluğunu Beyoğlu'nda Kutladı

21.05.2026 02:54
Aston Villa, Freiburg'u yenerek kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasını Beyoğlu'nda coşkuyla kutladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u mağlup ederek kupayı kazanan Aston Villa'nın taraftarları, maçın ardından Beyoğlu sokaklarında marşlar söyleyip meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Aston Villa, Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Final düdüğünün ardından stat çevresi başta olmak üzere Beyoğlu sokaklarında toplanan İngiliz taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ellerinde Aston Villa bayrakları bulunan taraftarlar, marşlar söyleyerek kutlama yaptı. Bazı taraftarların meşale yaktığı ve davul eşliğinde eğlendikleri görüldü. Kutlamalar sırasında taraftarlar zaman zaman tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Çok sayıda taraftarın cep telefonlarıyla kutlama anlarını kaydettiği görüldü.

Karşılaşma için İstanbul'a gelen taraftarlar, gün boyunca Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki kafe ile meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Maçın sona ermesinin ardından kutlamalar gece saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: DHA

23:50
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 03:45:17.
