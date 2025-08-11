Astra Lumina İstanbul'da Büyülü Gece Yürüyüşü - Son Dakika
Astra Lumina İstanbul'da Büyülü Gece Yürüyüşü

11.08.2025 12:13
Astra Lumina, İstanbul Light Park'ta yıldızlarla dolu bir gece yürüyüşü deneyimi sunuyor.

Katılımcılarına yıldızlarla iç içe bir hikaye deneyimi sunan Astra Lumina multimedya gece yürüyüşleri, İstanbul Light Park'ta macera ve sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyaca ünlü multimedya stüdyosu Moment Factory'nin kreatif imzasını taşıyan deneyim, açıldığı 12 Temmuz'dan bu yana binlerce ziyaretçi ağırladı.

ABD'de New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Gatlinburg ve Philadelphia ile Avustralya'da Currumbin şehirlerinde izleyicilerle buluşan gece yürüyüşü deneyimi Astra Lumina, Avrupa'da ilk kez İstanbul'a geldi.

Astra Lumina İstanbul'da ziyaretçiler, göz kamaştırıcı ışıklar, ses kompozisyonları ve kozmik hikayelerle dolu yıldızlı bir patikada yürüyor ve yıldızların yolculuğuna şahitlik ediyor.

Astra Lumina İstanbul Kurucu Ortağı Gökhan Ertek, AA muhabirine, İstanbul'un atmosferini yıldızların evrensel hikayesiyle birleştiren 1,1 kilometrelik parkuru nasıl keşfettiklerini ve neden Türkiye'ye getirmek istediklerini anlattı.

Ertek, 2024'te ortağı Turan Öztürk ile gerçekleştirdikleri ABD gezisinde deneyimledikleri Astra Lumina'yı Türkiye'ye getirmek için uzun bir süreç kat ettiklerini dile getirerek, Kanadalı 'Moment Factory' ile görüşüp Avrupa'daki ilk Astra Lumina'yı İstanbul'da açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Evrende bizim sürekli ulaşmayı istediğimiz yıldızlar yanımıza iniyor"

Astra Lumina'nın dünyada 25 noktada gerçekleştirdiğini aktaran Gökhan Ertek, İstanbul'da da Astra Lumina'nın sunduğu geçitlerde yeryüzü ve gökyüzü arasında gizemli ve etkileyici bir bağ kurarak tüm katılımcıları, şehrin ortasında yer alan bir ormanda, yıldızlara, doğaya ve kendi içsel ışıklarına yeniden bağlanmaya davet ettiğini belirtti.

Ertek, bu deneyime dair, "Bu format aslında ormanda yaptığınız yıldızların yeryüzüne inişi ve tekrar gökyüzüne yükselişini anlatan gece yürüyüşleri serisinin özel bir üyesi. Çocuklar buraya eğlenceli bir atmosfer bekleyerek geliyor ve elbette etkileniyor ama aslında Astra Lumina, çok derin hikayesi olan bir deneyim. Parkurda yürürken ilk düşünmemiz gereken şeylerden biri dünyada, evrende bulunduğumuz konum. Evrende bizim sürekli ulaşmayı istediğimiz yıldızlar, yanımıza iniyor." ifadelerini kullandı.

Deneyimin felsefe, psikoloji ve inanç gibi birçok açıdan değerlendirilebileceğine işaret eden Ertek, şunları kaydetti:

"İçeride ilk gördüğünüz şey bir geçit. Bu dünyadan ayrılıp bir başka evrene geçiyorsunuz demek. Tamamen düşünsel bir yolculuktan bahsediyorum. Fiziksel olarak dünyada kalmanıza rağmen ruhen farklı deneyimler, hisler yaşayabildiğiniz bir atmosfere geçiyorsunuz. Burada çocuklar hem eğleniyor hem de uzaya dair düşünerek, hayal ederek anne babalarıyla çok farklı bir deneyim yaşıyorlar. Böylelikle anne babalar çocuklara yıldızlardan, evrenden, galaksiden, uzaydan, yıldız hareketlerinden bahsedebiliyor."

"İçeride 9 alan ve farklı noktalar var"

Alandaki deneyimin felsefi açıdan farklı bir atmosferi yansıttığını söyleyen Ertek, "Herkesin hikayesi farklı. İçeride 9 alan ve farklı noktalar var. İlk alanda bir portal, bir geçiş kapısı, gizli, sihirli bir geçit görüyorsunuz. Bu geçitten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bütün dertleri, sıkıntıları, tasaları dünyada bırakıp yeni bir hayal alemine doğru yolculuk yapmaya başlıyorsunuz." diye konuştu.

Gökhan Ertek, ikinci alanda mesajların ve yazıların görüldüğünü belirterek "Günün sonunda oradan aldığınız mesajları kendiniz de hayal edebilir, evrenin size olan mesajları olarak düşünebilirsiniz. Üçüncü alana geldiğinizde ise yıldızlar yeryüzüne iniyor. Yıldızlar dünyamıza indiğinde aslında onlar bir yolculuğun sonuna geliyor ve her son yeni bir başlangıç olduğu için, dünyadaki yolculuklarına bizimle birlikte başlıyorlar." görüşünü paylaştı.

Deneyimlenen Kozmik Koro, Yıldız Tozu Işınları, Yıldız Tasvirleri, Nebula Dalgaları ve Gökyüzü Patikası gibi alanlara ilişkin bilgiler veren Ertek, "Ardından çıktığımız son alanda da bir fotoğraf çekim alanımız var. Burada da güzel anılarınızı, fotoğraflarınızı çekip Astra Lumina ismini de içeren bir hatıra ile birlikte buradan ayrılabiliyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Çocuklu ailelere özel seanslar düzenleniyor

Ertek, çocuklu aileler için özel seanslar olduğunu da aktararak, "Bu seanslar akşam başlayan ilk seanslar oluyor. Genellikle saat 22.00'ye kadar olan seanslarımız. Bu seanslarda çocukların keşfedebilmesi, sorular sorması ve biraz da anneleri ve babaları ile etkileşim içinde olmaları mümkün." dedi.

Astra Lumina'nın "ormanda gece yürüyüşü etkinliği" ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ertek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği ve çok başarılı şekilde yürüttüğü gece müzeciliği projesi var biliyorsunuz. Bunun haricinde geceleri yapılabilen farklı etkinlikler de var. Fakat orman yürüyüşü aslında Türkiye'de bir ilk. Bununla birlikte farklı noktalarda düşündüğümüz ve değerlendirdiğimiz projeler de var. Bunlar üzerine de çalışmaya devam ediyoruz."

Moment Factory tarafından tasarlanan Lumina Gece Yürüyüşleri'nin bir üyesi olan Astra Lumina gece yürüyüşü konsepti, ışık, ses ve güçlü hikaye anlatımıyla katılımcılara, farklı evrene adım atıyormuş hissi veren bir deneyim sunuyor.

Güneş battıktan hemen sonra başlayan yürüyüş, ışık, ses ve doğanın uyumuyla ziyaretçileri gerçeklikten koparan bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaynak: AA

