Astronomi Atölyesi Açıldı

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Karaman TOKİ Ortaokulu'nda "Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik Destekli Astronomi Atölyesi Projesi" kapsamında kurulan atölye düzenlenen törenle açıldı.

Yeni Nesil Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nü işbirliğinde, TOKİ Ortaokulu'nda kurulan atölye ile öğrencilerin astronomi ve uzay bilimleri konusunda daha kapsamlı ve interaktif bir öğrenme deneyimi yaşaması amaçlanıyor.

Proje Koordinatörü Şemsettin Şahin, atölyede verilecek eğitimlerin yapay zeka ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla destekleneceğini belirterek, "Atölyede öğrenciler, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler hakkında interaktif içeriklerle bilgi edinecekler. Geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesine geçen bu sistem, öğrencilere astronomiyi sadece bir ders olarak değil, aynı zamanda keşfetmenin heyecan verici bir yolu olarak sunmayı hedefliyor." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Metin Yiğit, Yeni Nesil Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği Başkanı Zihni Oğuz Şimşek, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.