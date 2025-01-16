Astronot Suni Williams Uzay Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
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Astronot Suni Williams Uzay Yürüyüşü Yaptı

NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotu Suni Williams, ISS'deki ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

16.01.2025 23:17
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NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzayda mahsur kalan iki astronotundan Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) geçirdiği 7 ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

NASA TV'nin, ISS'den yayımladığı görüntülerde, Butch Wilmore ile 7 aydır istasyonda mahsur kalan Williams'ın, uzay yürüyüşü yaptığı anlar yer aldı.

ISS, Türkmenistan'ın 260 mil (420 kilometre) üzerinde seyrederken gerçekleşen uzay yürüyüşünde, kadın astronot Williams'ın telsizden, "Dışarı çıkıyorum" diye seslendiği duyuldu.

ABD uzay yürüyüşleri, bir astronotun kıyafeti için soğutma döngüsünden hava kilidine su sızması üzerine askıya alınmış, NASA, sorunun düzeltildiğini açıklamıştı.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astronot Suni Williams Uzay Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika

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