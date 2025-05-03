Asu Kaya'dan Sırrı Süreyya Önder'e Başsağlığı

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin topraklarına barışı getirmek için verdiği mücadeleyi ve yorulmuş o güzel kalbini bu ülkenin halkı unutmayacak. Kendisine Allah'tan rahmet; başta kızı Ceren olmak üzere ailesine, sevenlerine, DEM Parti camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Kaya, "TBMM Divanında görev yapmaktan, yakından tanımaktan büyük mutluluk duyduğum TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu ülkenin topraklarına barışı getirmek için verdiği mücadeleyi ve yorulmuş o güzel kalbini bu ülkenin halkı unutmayacak. Kendisine Allah'tan rahmet; başta kızı Ceren olmak üzere ailesine, sevenlerine, DEM Parti camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.