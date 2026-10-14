Asu Kaya, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü vurgusuyla tepki gösterdi - Son Dakika
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Asu Kaya, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü vurgusuyla tepki gösterdi

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Asu Kaya, Halk TV\'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü vurgusuyla tepki gösterdi
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YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Halk TV'ye kayyım atanmasının halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından ağır bir gelişme olduğunu belirtti. Kaya, paylaşımında basın özgürlüğünün iktidarın lütfu değil, halkın anayasal hakkı olduğunu savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Halk TV'ye kayyım atanmasının halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından ağır bir gelişme olduğunu belirterek, "Basın özgürlüğü iktidarın lütfu değil, halkın anayasal hakkıdır" dedi.

YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Demokrasi söylemlerinin ardına sığınarak basın özgürlüğünü ortadan kaldıramazsınız. Halk TV'ye yönelik kayyum müdahalesi, yalnızca bir televizyon kanalının değil, halkın haber alma hakkının ve basın özgürlüğünün geleceği açısından da son derece ağır bir gelişmedir. Gazetecilerin özgürce soru soramadığı, yolsuzluk iddialarının araştırılamadığı, iktidarın hesap vermekten kaçabildiği bir düzende demokrasiden söz edilemez.

Halk TV'nin kapısına polis dayanmasıyla ne gerçekler ortadan kalkar ne de kamuoyunun hesap sorma hakkı sona erer. Unutmayın. Basın özgürlüğü iktidarın lütfu değil, halkın anayasal hakkıdır. Devletin gücü, eleştirel gazeteciliği susturmak için kullanılamaz. Gazeteciyi susturabilirsiniz ama soruları ortadan kaldıramazsınız. Ekranları karartabilirsiniz ama gerçekleri silemezsiniz. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğiz. Siz susturmaya çalıştıkça daha gür sesle gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Kokmuyoruz. Susmuyoruz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Asu Kaya, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü vurgusuyla tepki gösterdi - Son Dakika
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