Asu Kaya: Kadınlar AKP'ye 'Yok' Diyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asu Kaya: Kadınlar AKP'ye 'Yok' Diyecek

05.05.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, kadınların istihdamda gerilediğini ve gelecek seçimde AKP'yi yeneceğini belirtti.

(İZMİR) –CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir'de düzenlenen 1 Mayıs korteji öncesi yaptığı açıklamada, "Yıllardır AKP'nin kara düzeni; kadınları istihdamdan koparan, bakım yükünü kreş açmayarak, çocukların bakım yükünü paylaşmayarak, güvenceli işi yaygınlaştırmayan 'Kadının yeri evidir' anlayışını besleyen bu iktidarın maalesef anlayışının sonucudur. Gelecek ilk genel seçimlerde, gelecek ilk sandıkta kadınlar AKP'nin bu kara düzenine 'yok' diyecek" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 1 Mayıs korteji öncesinde Kültürpark Lozan Kapısı girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaya, Türkiye'de kadınların sistematik biçimde çalışma hayatının dışına itildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı ama 1 Mayıs'ta Türkiye'de işsizlik tarihin rekor seviyelerinde. TÜİK verilerine göre iktidarın başarı masalları yine yerle bir. Kadınların sistematik biçimde çalışma hayatının dışına itildiği istihdamda erkeklerin yüzde 66, kadınların sadece yüzde 31; iş gücüne katılımda erkekler yüzde 70, kadınlar yüzde 35. Genç kadın işsizliği ise sadece ve sadece yüzde 20. Bunlar sadece bir istatistik değil. Bunlar Türkiye'de kadın eşitsizliğinin düpedüz aynaya yansıması, gerçeğe yansımasıdır. Yıllardır AKP'nin kara düzeni; kadınları istihdamdan koparan, bakım yükünü kreş açmayarak, çocukların bakım yükünü paylaşmayarak, güvenceli işi yaygınlaştırmayan 'Kadının yeri evidir' anlayışını besleyen bu iktidarın maalesef anlayışının sonucudur. Kadının emeğini yok sayan, yoksulluğa mahküm eden iktidarın bu kara düzenini biz kabul etmiyoruz."

AKP iktidarının kara düzeninde her gün en az bir kadın katlediliyor. Kadınlar güvencesiz çalışmaya mahküm bırakılıyor. Bugün İzmir'deyiz. İzmir'de Temel Conta'nın kadın işçileri tam 508 gündür grev yapıyorlar. Bu kadınlar bir gün gece yarısı çocuklarının yanında sadece düdük çalarak protesto haklarını, itiraz haklarını kullandıkları için gözaltına alındılar. Kadın emeğinin, yaşamının yok sayıldığı hayatının, emeğinin ucuzlaştığı bu kara düzende biz nasıl yaşayacağız? Türkiye'de hayat nasıl devam edecek? Ama gelecek ilk genel seçimlerde, gelecek ilk sandıkta kadınlar AKP'nin bu kara düzenine 'Yok' diyecek. Onları tarihin karanlık sayfalarına gönderecek ve tekrar 1 Mayısları emeklerinin karşılığını alarak kutlayacaklar."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asu Kaya: Kadınlar AKP'ye 'Yok' Diyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:57:58. #7.12#
SON DAKİKA: Asu Kaya: Kadınlar AKP'ye 'Yok' Diyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.