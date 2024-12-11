Asude Türk, Kazakistan'da Tokat'ı Temsil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asude Türk, Kazakistan'da Tokat'ı Temsil Etti

Asude Türk, Kazakistan\'da Tokat\'ı Temsil Etti

Tokat Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Asude Türk, Kazakistan'da 'Dede Korkut' panelinde yer aldı.

11.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı kapsamında Tokat Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Asude Türk, Kazakistan'da gerçekleştirilen " Dede Korkut'un İzinde" panelinde sunduğu tebliğ ile Tokat'ı temsil etti.

Tokat Sosyal Bilimler Lisesi 11/C sınıf öğrencisi Asude Türk, AA muhabirine, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında okumalar yaptığını söyledi.

Türkiye genelinde 81 ilden birçok eserin Kazakistan sunumu için başvuru yaptığını belirten Türk, "Dede Korkut Hikayelerinin Işığında Dede Korkut'un Kişilik Özellikleri hakkında çalışma yaptım ve panel metini yazdım. Metnim 81 ilde yapılan Anadolu Mektepleri okumalarında seçilen ilk sekiz metin arasına girdi." dedi.

Okul Müdürü Ülkü Taşar da "Öğrencimiz Asude, Türk Anadolu Mektebi okumalarında ilimiz ve ülkemizi temsilen Kazakistan'da panel sunumu gerçekleştirdi. Tokat Borsa Sosyal Bilimler Lisesi olarak Anadolu Mektebi Yazar okumaları yapıyoruz. Asude Türk gibi pek çok öğrencimiz bu okumalara katılıyor, metinler yazıyor, il ve okul panelleri yapıyoruz. Okul olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen etkinliklere önem veriyoruz. Hem okulumuzun başarısı açısından hem de öğrencimizin başarısı açısından bu başarı bizi çok mutlu etti. Öğrencimizi her noktada destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Öğrencimizi Tokat Sosyal Bilimler Lisesi ailesi olarak tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Dede Korkut, Kazakistan, Kültür, Eğitim, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asude Türk, Kazakistan'da Tokat'ı Temsil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
17:27 PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi Yükseliş geçici mi kalıcı mı PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?
17:23 Dursun Özbek’ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı
16:59 Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
16:53 Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:46 Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 13:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Asude Türk, Kazakistan'da Tokat'ı Temsil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.