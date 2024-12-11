Asya Ekonomilerinin Büyüme Tahmini Düşürüldü - Son Dakika
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Asya Ekonomilerinin Büyüme Tahmini Düşürüldü

Asya Kalkınma Bankası, 2024 için bölgenin büyüme tahminini yüzde 4,8'e indirdi.

11.12.2024 15:54
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MANİLA, 11 Aralık (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası, sabit büyüme oranları ve devam eden riskleri dikkate alarak gelişmekte olan Asya ekonomilerinin 2024 yılına yönelik büyüme tahminini düşürdü.

Çarşamba günü yayımlanan 2024 Asya Kalkınma Görünümü güncelleme ekinde bölgenin büyüme öngörüsü, bu yıl için yüzde 4,9'a, önümüzdeki yıl için yüzde 4,8'e indirildi. Eylül ayındaki tahminde büyümenin, bu yıl 5, önümüzdeki yıl ise yüzde 4,9 olacağı öngörülmüştü.

Rapora göre Doğu Asya ve Güney Asya'ya yönelik aşağı yönlü revizyonlar, Kafkasya, Orta Asya ve Güneydoğu Asya'daki daha güçlü büyüme oranları üzerinde etkili oldu ve bu durum bölgedeki büyümenin 0,1 yüzde puan azalmasıyla sonuçlandı. 2025 yılında iç talep beklentilerinin zayıflaması yüzünden Güney Asya'da daha yavaş büyüme bekleniyor.

Raporda, "Gelişmekte olan Asya'nın büyümesi istikrarını sürdürüyor. Ocak ayında göreve gelecek Trump yönetiminin uygulayacağı politikalar bölgeyi etkileyebilir" denildi.

Raporda, "ABD'nin ticaret, maliye ve göç politikalarında yapılacak değişiklikler, gelişmekte olan Asya'da büyümeye zarar verebilir ve enflasyonu artırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda "artan jeopolitik gerilimlerin, emtia fiyatlarında ve küresel finans piyasalarında oynaklığa yol açabileceği" uyarısı da yer aldı.

Raporda gelişmekte olan Asya'nın enflasyon tahmini 2024'te yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye indirildi. Benzer şekilde Doğu Asya, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'da fiyat baskılarının daha zayıf olması nedeniyle 2025 yılına yönelik enflasyon görünümü, 0,3 yüzde puan düşürülerek yüzde 2,6'ya indirildi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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