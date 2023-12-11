Asya Kalkınma Bankası, Pakistan\'da kadınların finansmana erişimini artırmak için 155,5 milyon dolarlık kredi onayladı

Asya Kalkınma Bankası, Pakistan'da kadınların finansmana erişimini artırmak için 155,5 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Asya Kalkınma Bankasından yapılan açıklamada, kadınlar eşit ekonomik fırsatlara ve faydalara sahip olmadan, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamda kadınların finansmana erişimini artırmak ve kadınların liderliğinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlamayı amaçlayan politika reformlarını desteklemek üzere Pakistan'a 155,5 milyon dolarlık kredinin onaylandığı belirtildi.

Asya Kalkınma Bankası, 6 Aralık'ta sürdürülebilir kalkınma ve hayat pahalılığının azaltılmasına destek için Pakistan'a 658,8 milyon dolarlık krediyi onaylamıştı.